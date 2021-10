Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o kolejne zwycięstwo na własnym boisku zawalczą piłkarze nożni Olimpii. Wyjazdowe starcia czekają natomiast rezerwy żółto-biało-niebieskich, Concordię oraz tenisistów stołowych Mlexera.

Olimpia z Garbarnią

W sobotnie popołudnie pierwsza drużyna Olimpii podejmie na stadionie przy Agrykola krakowską Garbarnię. Zespoły dzielą zaledwie cztery punkty i sześć pozycji w II-ligowej tabeli. Elblążanie mogą pochwalić się lepszym bilansem, bo do tej pory wygrali pięć meczów, trzy zremisowali i ponieśli trzy porażki. Z kolei krakowianie trzykrotnie wywalczyli komplet punktów, tyle samo razy przegrali i pięciokrotnie podzielili się punktami. Piłkarze Garbarni mają spore problemy na boiskach rywali, w tym sezonie jeszcze ani razu nie udało im się zwyciężyć na wyjeździe. Liczymy na to, że w sobotę nie przełamią złej passy i to Olimpia będzie się cieszyć ze zwycięstwa. Początek spotkania o godz. 15.

Wyjazdy IV-ligowców

O tej samej godzinie swój pojedynek rozpoczną rezerwy żółto-biało-niebieskich. Młodzi piłkarze Olimpii w 10. serii gier zagrają w Lubawie z miejscowym Motorem. Zespoły dzielą zaledwie trzy punkty i trudno wskazać, który z nich ma większe szanse na zwycięstwo. Mamy nadzieję, że elblążanie zmniejszą ten dystans albo całkowicie go zniwelują. Także w sobotę o 15 rywalizację rozpoczną piłkarze Concordii. Pomarańczowo-czarni postarają się pokonać w Morągu tamtejszy Huragan i utrzymać drugie miejsce w IV-ligowej tabeli. Z kolei Zatoka Braniewo zmierzy się z Polonią Iłowo, z którą to sąsiaduje w tabeli. Zespoły dzielą dwa punkty, zatem braniewianie mają szanse na mały awans. Niedzielny mecz w Iłowie rozpocznie się o godz. 14.

Mlexer w Kozienicach

Tenisiści stołowi Mlexera znakomicie rozpoczęli rywalizację w II lidze. Elblążanie na inaugurację rozgrywek pokonali przed własną publicznością AZS Olsztyn 9:1. Teraz naszych zawodników czeka wyjazd do Kozienic, gdzie zmierzą się z miejscowym Klubem Tenisa Stołowego. Początek niedzielnej rywalizacji o godz. 13.