Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend przed elbląską publicznością zagrają obie drużyny Olimpii. Wyjazdowa potyczka czeka piłkarzy Concordii, a zawodniczki Startu rozegrają kilka meczów kontrolnych w Czechach.

Start w Czechach

Piłkarki ręczne Startu udały się do Czech, gdzie od czwartku do niedzieli rozegrają cztery mecze kontrolne. Elblążanki zmierzyły się już z DHC Slavia Praha, a przed nimi rywalizacja z ŽRK Čair Skopje, Alba Fehérvár KC oraz Sokol Písek.

Concordia w Bełchatowie

Przed piłkarzami Concordii trzecie starcie w sezonie 2023/2024. W dwóch pierwszych meczach pomarańczowo-czarni wywalczyli cztery punkty, co jest niezłym wynikiem. Ich trzecim przeciwnikiem będzie GKS Bełchatów, który początek sezonu ma świetny, bo wygrał oba spotkania. W chwili obecnej zespoły sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, odpowiednio na czwartym i piątym miejscu. Liczymy na to, że po sobotnim pojedynku, to elblążanie znajdą się wyżej od GKS. Początek sobotniego meczu w Bełchatowie o godz. 17.

Olimpia z Radunią

W 5. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na boisku przy Agrykola z Radunią Stężyca. Obie drużyny do tej pory zgromadziły po sześć punktów. Olimpia wygrała dwa mecze, jeden zremisowała i poniosła jedną porażkę. Radunia natomiast tylko raz cieszyła się ze zwycięstwa i trzykrotnie podzieliła się punktami. Jaki rezultatem zakończy się sobotnie starcie tych zespołów, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania o godz. 18.

Rezerwy z Contractem

IV-ligowa Olimpia Elbląg bieżące rozgrywki rozpoczęła od dwóch zwycięstw. Elblążanie najpierw pokonali Polonię Lidzbark Warmiński, a tydzień późnej Olimpię Olsztynek. Trzecim rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Constract Lubawa, czyli zespół który w tym sezonie nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa. Liczymy na kolejne punkty młodych piłkarzy Olimpii. Niedzielny mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17.