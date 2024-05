Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu odbędzie się Międzynarodowy Turniej Sambo, I Turniej Hokeja na Rolkach dla Dzieci, a także impreza na zakończenie sezonu Startu. Wyjazdowe mecze czekają obie drużyny Olimpii, która walczy o być albo nie być w II lidze oraz Concordię.

I Turniej Hokeja na Rolach dla Dzieci

UKS Wikingowie zaprasza na I Turniej Hokeja na Rolkach dla Dzieci, który odbędzie się 25 maja (sobota) na Lodowisku Helena w Elblągu w godzinach 10:00 - 15:30. W turnieju wezmą udział cztery drużyny reprezentujące miasta: Elbląg, Gdynię, Malbork oraz Piaseczno. Wstęp na mecze jest bezpłatny.

Międzynarodowy Turniej Sambo

W sobotę w hali przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się Międzynarodowy Turniej Sambo, który zostanie zorganizowany już po raz dziewiąty. W imprezie weźmie udział ponad stu zawodników z Polski i zagranicy, na macie nie zabraknie także elblążan. Zawody rozpoczną się o godz. 11 i potrwają do 18. Wstęp wolny.

Olimpia w Chojnicach

Od ostatniej kolejki zależy być albo nie być Olimpii w II lidze. Elblążanie na pewno w niej pozostaną, jeśli pokonają w Chojnicach tamtejszą Chojniczankę. Zespoły mają zgoła odmienne cele i obu bardzo zależy na wygranej. Żółto-biało-niebiescy już pokazali w tym sezonie, że potrafią wygrać z tym rywalem, pokonując go w pierwszej rundzie 2:1. Czy naszej drużynie uda się zainkasować komplet punktów i utrzymać się w lidze, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu w Chojnicach o godz. 14.

Rezerwy w Białej Piskiej

W 27. kolejce IV-ligowych rozgrywek młodzi piłkarze Olimpii zmierzą się na wyjeździe ze Zniczem Biała Piska. Faworytem w tym starciu będzie gospodarz spotkania, który jest wiceliderem rozgrywek. Zespoły dzieli aż siedemnaście punktów, jednak tylko cztery miejsca w tabeli. W pierwszej rundzie Znicz pokonał Olimpię 3:2. Liczymy na rewanż elblążan. Początek sobotniego meczu o godz. 16.

Concordia w Sulejówku

Do końca III-ligowych rozgrywek pozostały do rozegrania zaledwie trzy mecze. Elblążanie są w grupie spadkowej i mają już niewielkie szanse na pozostanie w lidze. Póki co od bezpiecznej lokaty dzieli ich sześć punktów, jednak nawet wygranie wszystkich meczów nie gwarantuje utrzymania. Najbliższym rywalem pomarańczowo-czarnych będzie Victoria Sulejówek, która ma osiem punktów więcej od Concordii. Mamy nadzieję, że naszej drużynie uda się zmniejszyć ten dystans. Mecz zostanie rozegrany w sobotę w Sulejówku o godz. 18.

Impreza na zakończenie sezonu Startu

EKS Start Elbląg wszystkich kibiców, pasjonatów piłki ręcznej, sponsorów, partnerów na zakończenie sezonu, które odbędzie się w niedzielę na Przystani Grupy Wodnej w Elblągu przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12. W planach jest podsumowanie sezonu, pożegnanie zawodniczek, które opuszczą klub oraz pożegnanie sztabu trenerskiego. Będzie też okazja do podziękowań, rozmów i wspólnych zdjęć. Początek o godz. 14.