Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend sezon 2024/2025 zainaugurują przed własną publicznością zawodniczki Energa Start Elbląg. W naszym mieście o ligowe punkty powalczy też IV-ligowa Concordia oraz Olimpia III.

Start rozpoczyna sezon

Piłkarki ręczne Startu w niedzielę rozegrają pierwszy mecz w sezonie 2024/2025. Mocno przebudowana elbląską drużyna będzie chciała się pokazać z bardzo dobrej strony, a nie da się ukryć, że czeka je ciężki mecz. MKS Urbis Gniezno poprzedni sezon zakończył z bardzo dobrym wynikiem, bo tuż za podium. Mamy nadzieję, że podopiecznym Magdaleny Stanulewicz uda się sprawić niespodziankę już w pierwszym spotkaniu. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 16.

Olimpia w Chojnicach

W 7. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice. Rywal do tej pory wygrał trzy mecze i poniósł trzy porażki, elblążanie natomiast zanotowali aż sześć przegranych. Mamy nadzieję, że nasza drużyna w końcu się przełamie i wygra pierwsze spotkanie w tym sezonie. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę, początek o godz. 19:35.

IV liga

W 4. kolejce IV ligowych rozgrywek Concordia podejmie Mrągowie Mrągowo. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, zatem obu bardzo będzie zależało na tym by odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie. Mecz rozegrany zostanie w sobotę o godz. 16 na stadionie przy ul. Krakusa. Z kolei rezerwy Olimpii udadzą się do Gołdapi by mierzyć się z tamtejszą Romintą. Spotkanie to rozegrane zostanie w piątek o godz. 17:30.

Klasa okręgowa i CLJ

Piłkarze Concordii jak i Olimpii grający w klasie okręgowej wciąż czekają na pierwsze punkty. Póki co obie drużyny przegrały trzy pierwsze spotkania, pomarańczowo-czarno stracili aż dziewiętnaście goli, żółto-biało-niebiescy natomiast dwanaście. W sobotę o godz. 17 Concordia II zmierzy się na wyjeździe z Zatoką Braniewo, w niedzielę natomiast Olimpia III podejmie na stadionie przy ul. Skrzydlatej Constract Lubawa. Początek spotkania o godz. 17, wstęp wolny. Dwie godziny wcześniej na boisku pojawią się piłkarze Olimpii grający w CLJ U 17. Ich sytuacja również nie jest za ciekawa, bowiem nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa. Być może w 4. kolejce uda im się zdobyć pierwsze punkty w starciu z Resovią Rzeszów.