Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend pierwszy mecz przed własnymi kibicami zagrają piłkarze Olimpii. Z kolei zawodniczki Energi Startu udadzą się do Lublina na turniej. Nie zabraknie również emocji związanych z rywalizacją biegaczy, rowerzystów i siatkarzy plażowych.

Tolkmicko ON, czyli ultra biegi i gravele

W sobotę i niedzielę gmina Tolkmicko będzie gospodarzem rywalizacji biegaczy ultra i kolarzy. 9 sierpnia uczestnicy Garmin Ultra Race będą rywalizować na czterech dystansach - 12, 26, 52 i 81 km, a w niedzielę w zawodach kolarskich Garmin Gravel Race, w ramach, których około 150 zawodników pokona trasy o długości 75 km oraz 28 km. Więcej szczegółów tutaj.

225. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 225. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Otwarty trening i pierwszy mecz u siebie

W piątek o godz. 10 na Stadionie Miejskim przy Agrykola Olimpia zaprasza na otwartą konferencję prasową połączoną z możliwością obejrzenia treningu pierwszego zespołu. Wydarzenie ma na celu nie tylko przybliżenie sylwetek zawodników i sztabu szkoleniowego, ale także stworzenie okazji do rozmowy, zadania pytania, wymiany uścisku dłoni czy zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Z kolei w sobotę żółto-biało-niebiescy zagrają pierwszy mecz na własnym boisku. Rywalem Olimpii będzie Warta Sieradz, początek spotkania o godz. 17.

Gra IV liga

Zarówno Concordia jak i rezerwy Olimpii w 2. kolejce IV ligi zagrają na boiskach przeciwnika. Pomarańczowo-czarni udadzą się do Olsztyna, gdzie zmierzą się z miejscowym Stomilem. Mecz ten zostanie rozegrany w sobotę o godz. 16. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii zagrają na wyjeździe z Mazurem Ełk. Sobotnie spotkanie w Ełku rozpocznie się o godz. 17.

Sparingi Startu

Piłkarki ręczne Energi Startu rozegrają pierwsze mecze kontrolne. W dniach 8-9 sierpnia elblążanki przebywać będą w Lublinie, gdzie wezmą udział w międzynarodowym turnieju. Więcej informacji na ten temat w tym artykule.

Turniej siatkówki plażowej

MOSiR zaprasza entuzjastów siatkówki do udziału w II Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Plażowej. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę w Parku Wodny Dolinka. Zespoły rywalizować będą o medale oraz puchar Dyrektora MOSiR Elbląg. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji tu.