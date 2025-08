Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej w Parku Wodny Dolinka

Zapraszamy wszystkich entuzjastów plażowej siatkówki do udziału w II Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Plażowej w ramach Wakacji z MOSiR-em 2025. Wydarzenie odbędzie się w nadchodzącą niedzielę, 10 sierpnia w Parku Wodny Dolinka. Zespoły będą rywalizować o medale oraz Puchar Dyrektora MOSiR Elbląg. Uczestnictwo w zawodach jest darmowe, jednak konieczne jest wcześniejsza rejestracja. Zapisz się już teraz!

W ramach tegorocznych wakacji z MOSiR-em miłośników letnich sportów, zapraszamy na II Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej. Tym razem graczom przyjdzie się zmierzyć na nowych boiskach w Parku Wodnym Dolinka (ul. Moniuszki 27). Letnia sceneria, otwarty basen i wakacyjny klimat – Park Wodny Dolinka to doskonałe miejsce do gry w siatkówkę plażową! Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 10 sierpnia. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 09:00 do 09:50, a start zawodów o godz. 10:00.

W wydarzeniu mogą wziąć udział ekipy składające się z 2 zawodników, a osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna. Podczas zawodów będzie obowiązywał brazylijski system rozgrywek, a dla najlepszych przygotowane będą pamiątkowe medale oraz puchary.

Zgłoszenia do turnieju w plażowej piłce siatkowej przyjmowane będą do czwartku, 7 sierpnia, do godz. 24:00, poprzez formularz Google. Ważne - ilość zespołów jest ograniczona (limit wynosi 16 drużyn), a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o rozgrywkach można znaleźć w regulaminie – tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym programem Wakacji z MOSiR-em.