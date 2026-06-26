Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w hali Atletikon rywalizować będą pięściarze, a swoją obecność na zawodach zapowiedziały ikony polskiego boksu. Na rzecze Elbląg odbędą się zawody smoczych łodzi. Mieszkańcy naszego miasta świętować będą 780-lecie nadania praw miejskich podczas biegu na symboliczne 780 metrów.

273. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 273. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Wyścigi smoczych łodzi

Wyścigi smoczych łodzi to już nieodłączny element Dni Elbląga. W sobotę, w ramach tegorocznych obchodów, odbędzie się XV edycja zawodów na rzece Elbląg. W zawodach wystartuje łącznie 18 drużyn, po 9 w każdej kategorii SPORT i FUN. Trasa wyścigów przebiegać będzie na odcinku rzeki Elbląg pomiędzy Mostem Wysokim a Mostem Niskim. Początek o godz. 10.

Zawody pięściarskie

W sobotę w hali Atletikon fanów boksu czekają pojedynki na najwyższym poziomie. Pięściarska reprezentacja Elbląga skrzyżuje w ringu rękawice z reprezentacją stolicy. W karcie walk znalazło się 10 pojedynków, a w sześciu z nich nasze miasto reprezentować będą pięściarze elbląskiego Tygrysa. Dodatkowym smaczkiem będzie obecność trenerskich i zawodniczych ikon polskiego boksu. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12, wstęp wolny. Więcej informacji tu.

Bieg 780 m. dla Elbląga

W niedzielę w samym sercu elbląskiej Starówki, odbędzie się jubileuszowy Bieg 780 m dla Elbląga. Na liście startowej znalazło się niemal 1900 osób, zatem organizatorzy zapowiedzieli, że starty w poszczególnych kategoriach, ze względów bezpieczeństwa oraz wysokich temperatur, będą odbywały się z podziałem na mniejsze grupy, w kilkuminutowych odstępach. Trasa biegu poprowadzona zostanie przez ulice: Wodna, Mostowa, Stary Rynek, Studzienna, Wodna. O godz. 12:46 nastąpi start biegu classic, o 13:46 biegu junior, a o 14:46 start biegu family. Więcej informacji na temat wydarzenia w tym artykule.