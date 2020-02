Sportowy weekend z portElem

W najbliższy weekend przed elbląskimi kibicami zagrają szczypiornistki Startu i ich koledzy z Wójcika. Ligowe rozgrywki wznawiają piłkarze nożni Olimpii. Zespół Adama Noconia pierwszy mecz w 2020 roku zagra w Łodzi z tamtejszym Widzewem.

Start z Kobierzycami

Po zeszłotygodniowej wygranej w Jarosławiu, Start chce kontynuować dobrą passę i pokonać kolejnego rywala. KPR Gminy Kobierzyce to mocny zespół, który w bieżących rozgrywkach radzi sobie bardzo dobrze, czego efektem jest trzecie miejsce w ligowej tabeli. Zespół Edyty Majdzińskiej po osiemnastu meczach ma na swoim koncie trzydzieści sześć punktów, Start natomiast jedenaście mniej. W dwóch poprzednich rundach zespoły podzieliły się punktami, w Elblągu wygrał Start, w natomiast Kobierzycach KPR. Mamy nadzieję, że elblążanki znów okażą się lepsze przed własną publicznością, tym bardziej że mecz będzie transmitowany przez TVP Sport. Początek sobotniego pojedynku w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 13:15.

Concordia z Radunią

Piłkarze nożni Concordii mają już za sobą siedem meczów kontrolnych. Przed tygodniem pomarańczowo-czarni przegrali w Gdyni z tamtejszym Bałtykiem 0:2. Kolejnym sparingpartnerem elblążan także będzie III-ligowa drużyna grająca w grupie drugiej. Radunia Stężyca jest wiceliderem i na pewno naszą drużynę czeka niełatwe spotkanie. Trener Adam Boros po raz ostatni przed wznowieniem rozgrywek będzie mógł się przyjrzeć testowanym graczom oraz swoim zawodnikom. W zespole pojawili się już dwaj nowi piłkarze, których zapewne będzie można zobaczyć w sobotę na boisku przy ul. Skrzydlatej. Początek spotkania o godz. 14.

Szósty sparing rezerw Olimpii

Po pięciu wygranych meczach kontrolnych, młodzi piłkarze Olimpii ponieśli pierwszą porażkę. W miniony weekend czwartoligowy Jaguar Gdańsk znalazł receptę na pokonanie podopiecznych trenera Szymona Wagi. W kolejnym sparingu elblążanie także zagrają z przedstawicielem IV ligi grupy pomorskiej Powiślem Dzierzgoń. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 16.

Meblarze o przełamanie

Fatalna seria szczypiornistów KS Meble Wójcik przedłużyła się do czterech meczów. Elblążanie nie wygrali jeszcze w 2020 roku, a okazję na przełamanie będą mieli w najbliższą sobotę. Tego dnia do Elbląga zawita Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna, który po trzynastu rozegranych meczach ma na swoim koncie dwadzieścia jeden punktów. Meblarze zgromadzili dziesięć punktów mniej i bardzo by chcieli zmniejszyć ten dystans. W pierwszej rundzie w regulaminowym czasie gry padł remis, w rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy Sokoła. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek pojedynku w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 17. Wstęp wolny.

Czwarty Bieg Wilczym Tropem

W niedzielę o godz. 12 w Bażantarni odbędzie się Czwarty Bieg Wilczym Tropem. Bieg odbędzie się na dwóch trasach 10 km oraz 1963 m. Odbędzie się również Bieg Malucha na dystansie 196,3 m. 1963 metrów to symboliczna liczba. Więcej informacji tu.

Olimpia wraca do gry

Po trzynastotygodniowym rozbracie od ligowego grania, do walki o punkty powracają piłkarze Olimpii. Pierwszym przeciwnikiem żółto-biało-niebieskich będzie Widzew, który jest aktualnie liderem tabeli. Faworytem niedzielnego pojedynku będzie łódzka drużyna, jednak w pierwszej rundzie elblążanie pokazali że są w stanie zawalczyć z Widzewem. W sierpniu minionego roku w Elblągu padł remis 1:1. Przed zespołem Adama Noconia bardzo ciężki mecz, tym bardziej że w Łodzi zabraknie najlepszego strzelca drużyny. Liczymy jednak, że piłkarze Olimpii nawiążą walkę i sprawią swoim kibicom niespodziankę. Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 13:05, transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP 3.