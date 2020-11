Sportowy weekend z portElem

Piłkarze Olimpii oraz szczypiorniści KPR w najbliższy weekend powalczą w Elblągu o ligowe punkty. Wyjazdowa potyczka czeka rezerwy żółto-biało-niebieskich oraz Concordię. Niestety z powodu zakażenia koronawirusem swojego meczu nie rozegrają siatkarki Truso

Olimpia z Błękitnymi

Piłkarze Olimpii w miniony weekend pauzowali i mieli nieco więcej czasu by przygotować się do kolejnego spotkania. Czternastym rywalem elblążan będzie drużna ze Stargardu. Wydaje się, że jest to zespół o podobnym potencjale co Olimpia i trudno wskazać faworyta sobotniego starcia. Błękitni wygrali do tej pory cztery razy, w tym tylko raz na wyjeździe. Poza tym ponieśli osiem porażek i dwukrotnie zremisowali. Żółto-biało-niebiescy zanotowali dwie wygrane, cztery remisy i siedem przegranych. Drużyny dzielą zaledwie cztery punkty. Elblążanie liczą, że uda im się zmniejszyć dystans do rywala do jednego oczka, a i być może dzięki wygranej wydostać się ze strefy spadkowej. Sobotni mecz rozegrany zostanie bez udziału publiczności, początek o godz. 12. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie Tvcom.pl.

Rezerwy w Barczewie

O tej samej godzinie co ich starsi koledzy, swój pojedynek rozpoczną rezerwy Olimpii. Zespół Karola Przybyły czeka zaległy mecz 15. kolejki, który miał zostać rozegrany w październiku, jednak z powodu zagrożenia epidemicznego został odwołany. Elblążanie udadzą się do Barczewa, gdzie zmierzą się z tamtejszą Pisą. W sezonie 2020/2021 lepiej prezentuje się gospodarz sobotniej rywalizacji. Piłkarze z Barczewa w osiemnastu meczach wywalczyli trzydzieści punktów i obecnie zajmują siódme miejsce w IV-ligowej tabeli. Rezerwy żółto-biało-niebieskich zagrali jeden mecz mniej, zgromadzili dwadzieścia cztery oczka i plasują się na jedenastej lokacie. Młodzi zawodnicy Olimpii zamierzają wrócić do Elbląga z kompletem punktów i nieco wspiąć się w ligowej tabeli.

Concordia w Wikielcu

Pomarańczowo-czarni w sobotę rozegrają ostatni mecz w tym roku o ligowe punkty. Co prawda elblążanie mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z rezerwami Jagiellonii Białystok, jednak termin wyznaczono dopiero na marzec 2021 roku. Elblążanie obecnie zajmują siedemnaste miejsce w III-ligowej tabeli, natomiast najbliższy rywal plasuje się sześć pozycji wyżej. GKS Wikielec radzi sobie w bieżącym sezonie całkiem nieźle, wygrał siedem meczów, tyle samo przegrał i dwukrotnie zremisował. Zawodnicy GKS mają patent na gości, bo aż pięć razy wygrywali u siebie i liczą, że w sobotę uda im się odnieść kolejne zwycięstwo na własnym boisku. Piłkarze Concordii zrobią jednak wszystko co w ich mocy, by wrócić do Elbląga z trzema oczkami. Początek spotkania w Wikielcu o godz. 13.

KPR z Sokołem

Przed szczypiornistami KPR ósma potyczka w bieżących sezonie. W ostatnim spotkaniu elblążanie zremisowali w regulaminowym czasie gry z Gwardią Koszalin i po rzutach karnych zainkasowali jedno oczko. Podopieczni Grzegorza Czapli liczą, że w sobotnim meczu uda im się wywalczyć komplet punktów i awansować w ligowej tabeli. Taki sam cel mają jednak zawodnicy z Kościerzyny, którzy mają jedynie trzy punkty mniej od elblążan. Piłkarze Sokoła wygrali do tej pory trzy mecze i przegrali pięć razy. Elblążanie z kolei odnieśli cztery zwycięstwa i tyle samo razy schodzili z boiska pokonani. Czy szczypiornistom KPR uda się powrócić na zwycięską ścieżkę, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz rozegrany zostanie bez udziału publiczności w hali przy ul. Kościuszki o godz. 16.