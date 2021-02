Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend aż trzy zespóły zawalczą w Elblągu o ligowe punkty. Najpierw na parkiet wybiegną siatkarki Truso, następnie szczypiorniści KPR, a potem zawodniczki Startu. Kolejne mecze kontrolne rozegrają piłkarze Olimpii oraz Concordii. Niestety nadal mecze odbywać się będą bez udziały kibiców.

Siatkarki z rezerwami Pałacu

Cztery mecze zostały siatkarkom II-ligowej Energi MKS Truso do zakończenia sezonu. Niestety elbląskie zawodniczki nie unikną już spadku do niższej klasy rozgrywkowej, jednak dalej będą rywalizować w rozgrywkach w kategorii juniorek, kadetek oraz młodziczek. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego w sobotę zmierzą się z rezerwami Pałacu Bydgoszcz. Zdecydowanym faworytem w tym starciu będzie zespół przyjezdny, który do tej pory zgromadził trzydzieści siedem punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Początek meczu w hali przy ul. Browarnej o godz. 14.

Szczypiorniści wracają do gry

Od ostatniego ligowego meczu zawodników Klubu Piłki Ręcznej minął miesiąc. Zespół Grzegorza Czapli zakończył pierwszą rundę z dorobkiem szesnastu punktów na miejscu szóstym. Zespoły I-ligowe wznowiły rozgrywki w ostatni weekend stycznia, jedna pojedynek elblążan, który miał zostać rozegrany w Kwidzynie został przełożony na inny termin. Elblążanie mieli zatem nieco więcej czas by przygotować się do pierwszego starcia rundy rewanżowej. W sobotę zmierzą się z Tytanami Wejherowo, którzy także przed tygodniem pauzowali. Rywal do tej pory nie odniósł w bieżących rozgrywkach ani jednego zwycięstwa i zapewne do Elbląga przyjedzie mocno zmotywowany, by przełamać fatalną serię. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz 16.

Start z koszaliniankami

Elbląskie szczypiornistki w końcu przełamały serie porażek i odniosły upragnione zwycięstwo. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy bardzo by chciały wygrać kolejny mecz i awansować na szóste miejsce w superligowej tabeli. Z kolei zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin przyjadą do Elbląga z zamiarem zrehabilitowania się za wpadkę w Kobierzycach. Obecnie oba zespoły dzieli sporo, bo aż osiem punktów. W pierwszej rundzie w bezpośredniej rywalizacji górą był Start (26:24), w drugiej natomiast koszalinianki (33:24). Która z drużyn zwycięży w kolejnym spotkaniu, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18, a transmisję będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Sparingi piłkarzy

W nadchodzący weekend elbląskich piłkarzy czekają kolejne mecze kontrolne. W piątek o godz. 12 w Świeciu Olimpia zmierzy się ze swoją imienniczką z Grudziądza. Dzień później druga drużyna Olimpii podejmie na boisku przy ul. Skrzydlatej Zatokę Braniewo. Początek tego sparingu zaplanowano na godzinę 14. Z kolei pomarańczowo-czarni udadzą się do Gdyni, gdzie o godz. 13 na Narodowym Stadionie Rugby zmierzą się tamtejszym Bałtykiem.