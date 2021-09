Sportowy weekend z portElem

Jedynie rezerwy Olimpii zagrają w nadchodzący weekend o ligowe punkty w Elblągu. W naszym mieście rywalizować o Puchar Syrenki będą także młodzi piłkarze U17, a mecze kontrolne rozegrają siatkarze Trefla Gdańsk i Indykpolu AZS Olsztyn.

Turniej o Puchar Syrenki

W piątek (3 września) w Elblągu rozpocznie się międzynarodowy Turniej o Puchar Syrenki. Na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola 8 odbędą się trzy mecze. W tegorocznym turnieju udział weźmie osiem reprezentacji U17: Polska, Anglia, Portugalia, Holandia, Norwegia, Mołdawia, Rumunia i Czechy, które będą rywalizować w czterech miastach. 3 września o godz. 12 Portugalia zmierzy się w Elblągu z Czechami, dwa dni później przegrany z tego meczu podejmie przegranego z pary Anglia - Rumunia. Więcej informacji na ten temat tu.

Siatkówka na najwyższym poziomie

Po raz kolejny w naszym mieście odbędą się mecze kontrolne zespołów grających w Plus Lidze. W piątek i sobotę w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej spotkają się na parkiecie ekipy Trefla Gdańsk i Indykpolu AZS Olsztyn. Pierwsze starcie odbędzie się w piątek o godzinie 18, natomiast rewanż rozpocznie się następnego dnia o godzinie 12.30. Cena biletu ulgowego to 5 zł (dzieci i młodzież, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści), a normalnego 10 zł na każde spotkanie. Wejściówki można nabyć tylko za pośrednictwem strony operatora.

Mecze IV-ligowców

Liderująca w IV-ligowej tabeli Concordia w sobotę uda się do Korsz na mecz z miejscowym MKS. Wydaje się, że faworytem w tym starciu będzie elbląska ekipa, która ma sześć punktów więcej od rywala. Mecz rozpocznie się o godz. 17. Z kolei w niedzielę o drugie zwycięstwo w tym sezonie zawalczą młodzi piłkarze Olimpii. Żółto-biało-niebiescy zagrają przed własną publicznością, a ich przeciwnikiem będzie Polonia Lidzbark Warmiński. Oba zespoły do tej pory zgromadziły po pięć punktów i mają podobny bilans bramkowy. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17. Braniewska Zatoka spróbuje zrehabilitować się za porażkę z Mazurem Ełk. O punkty będzie jednak trudno, Do Braniewa przyjeżdża spadkowicz z III ligi - Huragan Morąg. Mecz Smoków rozpocznie się w sobotę o godzinie 15 na boisku przy ul. Botanicznej.

Olimpia z liderem

Stal Rzeszów będzie siódmym przeciwnikiem żółto-biało-niebieskich w sezonie 2021/2022. Naprzeciwko siebie staną zespoły, które w bieżących rozgrywkach prezentują się bardzo dobrze, czego odzwierciedleniem są wysokie miejsca w II-ligowej tabeli. Stal nie zaznała goryczy porażki, w sześciu meczach wywalczyła komplet punktów i jest liderem. Z kolei Olimpia ma pięć oczek mniej i zajmuje czwartą lokatę. Rzeszowska drużyna jest bardzo skuteczna i do tej pory w każdym meczu zdobywała przynajmniej dwa gole. Czy elblążanom uda się zastopować piłkarzy Stali, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Rzeszowie o godz. 19.