Kto zagra w turnieju Syrenki?

Od piątku (3 września) w Elblągu rozpocznie się międzynarodowy Turniej o Puchar Syrenki. Na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola 8 odbędą się trzy mecze. Dziś (2 września) w siedzibie klubu odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca turniej.

- Cieszę się, że młodzi elblążanie będą mogli zmierzyć się z chłopakami z Portugalii i innych krajów. Będzie to dla nich dość duże wyzwanie - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Prostujemy słowa włodarza naszego miasta. W tegorocznym Turnieju o Puchar Syrenki bierze udział osiem reprezentacji U17: Polska, Anglia, Portugalia, Holandia, Norwegia, Mołdawia, Rumunia i Czechy. Trener polskiej reprezentacji, niestety, nie powołał na turniej żadnego elblążanina.

Przypomnijmy: drużyna Olimpii U17 gra w Ekstraklasie Wojewódzkiej i na razie bezskutecznie walczy o awans do Centralnej Ligi Juniorów. Druga drużyna juniorów młodszych Olimpii i Concordia Elbląg rywalizują w I lidze wojewódzkiej. Trzeba jednak zaznaczyć, że juniorzy młodsi Olimpii w CLJ już grali, podobnie jak żółto-biało-niebiescy trampkarze (U15) Na razie powołania elblążan do reprezentacji Polski są, niestety, incydentalne.

Skład reprezentacji Polski na Turniej o Puchar Syrenki [za 90minut.pl]: Jakub Staniszewski (Arka Gdynia), Patryk Rychlik (FASE Szczecin), Tommaso Guercio (FC Internazionale Milano, Włochy), Bartosz Bernatowicz (Jagiellonia Białystok), Oliwier Wojciechowski (Jagiellonia Białystok), Krystian Okoniewski (Lechia Gdańsk), Miłosz Kurzydłowski (Lechia Gdańsk), Dawid Zięba (Lech Poznań), Bartosz Tomaszewski (Lech Poznań), Mikołaj Tudruj (Lech Poznań), Maciej Bochniak (Legia Warszawa), Marcel Kalemba (1.FSV Mainz 05, Niemcy), Marcel Mendes-Dudziński (SL e Benfica, Portugalia), Krystian Derkacz (Polonia Warszawa), Dawid Gruszecki (Śląsk Wrocław), Kacper Masiak (Zagłębie Lubin), Michał Matys (Zagłębie Lubin), Oliwier Sławiński (Zagłębie Lubin), Kacper Terlecki (Zagłębie Lubin), Jakub Jędrasik (Legia Warszawa).

3 września Portugalia zmierzy się w Elblagu z Czechami, dwa dni później przegrany z tego meczu podejmie przegranego z pary Anglia - Rumunia. 7 września na A8 odbędzie się spotkanie o piąte miejsce. Czy zagra w nim Polska? To zależy od wyników wcześniejszych spotkań.

W ubiegłym roku Turnieju o Puchar Syrenki nie odbył się z powodu pandemii. W 2019 r. biało-czerwoni w finale zremisowali 2:2 z Anglią. Niestety w karnych lepsi (3:1) okazali się wyspiarze i nasza reprezentacja uplasowała się na drugim miejscu..

W Elblągu będą też trenować reprezentacje Czech i Rumunii.

Wstęp na mecze jest bezpłatny, przed spotkaniami będą rozdawane bezpłatne wejściówki.

Mecze Turnieju o Puchar Syrenki w Elblągu, stadion przy ul. Agrykola

3 września, godz. 12: Portugalia vs Czechy

5 września, godz. 12: : przegrany meczu Portugalia - Czechy vs przegrany meczu Anglia - Rumunia

7 września, godz. 12: mecz o 5. miejsce

Finał turnieju odbędzie się 7 września o godz. 18 na stadionie w Ostródzie.

Co dalej z modernizacją stadionu?

Na konferencji została poruszona kwestia dalszej modernizacji Stadionu Miejskiego. Stan reprezentacyjnej areny Elbląga był obiektem żartów komentatorów podczas ostatniej transmisji meczu Olimpii Elbląg z Motorem Lublin w TVP Sport.

- Chyba nie jest tak źle z tym obiektem, skoro gościmy reprezentacje międzynarodowe - mówił Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Sportu.

W konferencji na temat turnieju wzięli udział (od lewej): Arkadiusz Kolpert, dyrektor departamentu sportu, prezydent Witold Wróblewski, Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg i Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR

- Do 15 listopada jest czas, aby złożyć budżet miasta. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiedzi, co z Polskim Ładem, jakie będą cięcia w samorządach, to nie mówimy o żadnych inwestycjach, bo nie wiemy, na czym stoimy - wyjaśnił Witold Wróblewski. - Jeżeli chodzi o Agrykola, to zrobiono bardzo dużo: budynek, oświetlenie. Sukcesywnie podejmujemy kolejne tematy.

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim można było głosować na zadanie ogólnomiejskie „Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu“. Wyniki BO nie są jeszcze znane.

Dodatkowo, aby Olimpia Elbląg mogła grać w I lidze, potrzebna jest na stadionie podgrzewana murawa.