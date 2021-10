Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend ważny mecz czeka szczypiornistki Startu. Przed własną publicznością zagrają także rezerwy żółto-biało-niebieskich. W Elblągu miała zagrać także Concordia, jednak zmuszona była poprosić o zmianę gospodarza spotkania. Pierwsza drużyna Olimpii oraz KPR Elbląg także o punkty powalczą na boiskach rywali.

Start z beniaminkiem

W piątkowy wieczór szczypiornistki Startu podejmą beniaminka PGNiG Superligi kobiet Suzuki Koronę Handball Kielce. Zespół Pawła Tetelewskiego nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa w najwyższej klasie rozgrywkowej i do Elbląga przyjedzie po pierwszą wygraną. Z kolei podopieczne Marcina Pilcha liczą, że zwyciężą w regulaminowym czasie gry i zainkasują trzy punkty. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 17:45. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport.

Olimpia w Pruszkowie

W 13. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zagrają w Pruszkowie z tamtejszym Zniczem. Drużyna z czołówki zmierzy się z zespołem ze strefy spadkowej, zatem zdecydowanym faworytem tego starcia jest drużyna Olimpii. Znicz pozostaje jedną z najsłabiej punktujących drużyn na własnym obiekcie. Domowych meczów rozegrał sześć, z czego wygrał tylko jeden, dwukrotnie zremisował i trzy razy przegrał. Z kolei piłkarze Olimpii są w dobrych nastrojach, bo w ostatnich dwóch kolejkach zainkasowali sześć punktów i liczą na kolejny komplet. Początek piątkowego meczu w Pruszkowie o godz. 18.

Mecze IV-ligowców

Hitem nadchodzącej 11. kolejki IV-ligowych rozgrywek jest mecz pomiędzy liderem i wiceliderem, czyli Jeziorakiem Iława i Concordią Elbląg. Zespoły dzieli obecnie pięć punktów, zatem pomarańczowo-czarni chcąc utrzymać niewielki dystans do przeciwnika, muszą to spotkanie wygrać. Pierwotnie gospodarzem meczu miała być Concordia i miał on zostać rozegrany na stadionie przy ul. Krakusa. Niestety sytuacja finansowa klubu nie pozwala mu by po raz kolejny uiszczać wysoką opłatę za użyczenie stadionu i klub poprosił o zmianę miejsca. Początek sobotniego starcia w Iławie o godz. 15. O tej samej godzinie swój pojedynek rozpoczną piłkarze Zatoki, którzy nadal borykają się ze sporymi problemami. Braniewianie będą mieli doskonałą okazję na przełamanie, bowiem zmierzą się z drużyną, która również nie radzi sobie w bieżących rozgrywkach. Błękitni Pasym, podobnie jak Zatoka, mają na swoim koncie zaledwie dwa zwycięstwa. Z kolei rezerwy Olimpii na boisko przy ul. Skrzydlatej wybiegną w niedzielę. Podopieczni Karola Przybyły podejmą Pisę Barczewo, która po 10 kolejkach ma trzy punkty więcej od żółto-biało-niebieskich. Mecz rozpocznie się o godz. 13.

KPR w Kwidzynie

Szczypiorniści KPR wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo i mają nadzieję, że w końcu uda im się wywalczyć komplet punktów w najbliższym meczu. W sobotę podopieczni Damiana Malandy zmierzą się w Kwidzynie z drugą drużyną Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Kwidzynianie do tej pory ponosili dość wysokie porażki, z kolei elblążanie na inaugurację sezonu wywalczyli jeden punkt. Która z drużyn w końcu będzie mogła się cieszyć z wygranej, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz w Kwidzynie rozpocznie się o godz. 16.

Juniorki Truso rozpoczynają sezon

Siatkarki Energi MKS Truso Elbląg w niedzielę zainaugurują rozgrywki ligi wojewódzkiej juniorek. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego w swoim pierwszym spotkaniu zmierzą się z UMKS Mikro Ełk. Mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Browarnej o godz. 12. Wstęp wolny.