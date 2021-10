Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend przed elbląskimi kibicami zagrają jedynie piłkarze Concordii oraz rezerwy żółto-biało-niebieskich. Wyjazd czeka natomiast natomiast szczypiornistki Startu, szczypiornistów KPR oraz pierwszą drużynę Olimpii.

Start w TVP Sport

Piłkarki ręczne EKS w piątkowy wieczór zmierzą się w Koszalinie z tamtejszymi Młynami Stoisław. Pojedynek ten zapoczątkuje drugą rundę rozgrywek PGNiG Superligi kobiet. We wrześniowym Starciu trzy punkty zgarnęły elblążanki, które przez całą pierwszą rundę zgromadziły ich w sumie osiem. Koszalinianki natomiast wygrały dwa mecze i mają trzy oczka mniej od zawodniczek Startu. Trudno wskazać faworyta piątkowej rywalizacji. Mamy nadzieję, że to podopieczne Marcina Pilcha ponownie okażą się lepsze od rywalek. Mecz w Koszalinie rozpocznie się o godz. 18:15, transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport.

Olimpia także w TVP Sport

W sobotnie popołudnie zmierzą się ze sobą zespoły, które są w czubie II-ligowej tabeli i bez wątpienia będzie to hit kolejki. Mowa tu oczywiście o Olimpii oraz Ruchu. Po czternastu meczach chorzowianie mają na swoim koncie 28 punktów, natomiast elblążanie trzy oczka mniej. Żółto-biało-niebiescy zagrają bez dwóch podstawowych obrońców, którzy muszą pauzować za nadmiar żółtych kartek. W sobotnim meczu nie wystąpi Kamil Wenger oraz Adrian Piekarski. W Chorzowie zagrają zatem piłkarze, którzy do tej spędzili mniej minut na boisku. Mamy nadzieję, że elblążanie dadzą z siebie wszystko przy gorących chorzowskich trybunach i wrócą do Elbląga z trzema punktami. Mecz rozpocznie się o godz. 15, a transmisję przeprowadzi TVP Sport.

KPR z Mazurem

Szczypiorniści KPR Elbląg w minionej kolejce w końcu odnieśli upragnione pierwsze zwycięstwo w sezonie 2021/2022. W 6. serii gier zagrają z zespołem, który ma na swoim koncie dwie wygrane. MKS Mazur sąsiaduje w ligowej tabeli z KPR, mając dwa oczka więcej. Zawodnicy z Sierpca pokonali zespoły, z którymi elblążanie przegrali i wydaje się, że to oni mogą być faworytem sobotniej potyczki. Mamy jednak nadzieję, że to podopieczni Damiana Malandy odniosą zwycięstwo i przeskoczą Mazura w I-ligowej tabeli. Mecz w Sierpcu rozpocznie się o godz. 17.

Mecze IV-ligowców

Przed zespołami IV ligi 13. kolejka rozgrywek. Pomarańczowo-czarnych czeka pojedynek z Motorem Lubawa, który ma sześć punktów mniej od elbląskiej drużyny. Piłkarze Concordii tracą do lidera rozgrywek dwa oczka i bardzo by chcieli ten dystans zniwelować. Sobotni mecz rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 14. Z kolei rezerwy żółto-biało-niebieskich, po dwóch porażkach, będą chcieli w końcu zgarnąć trzy punkty w meczu z braniewską Zatoką. Zespoły mają tyle samo punktów, zarówno elblążanie, jak i braniewianie zgromadzili ich do tej pory czternaście. Niedzielny mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 13:30.

Mlexer o punkty w Józefowie

Po ostatniej porażce z drugą drużyną Morlin Ostróda, tenisiści stołowi punktów poszukają w Józefowie. Tamtejszy IKRTS w dwóch meczach zdobył tylko punkt. Do składu elblążan wróci nieobecny na meczu z Morlinami Krystian Kawiak. Początek spotkania w sobotę o godzinie 13.