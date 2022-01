Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend przed własną publicznością zagrają siatkarki Energi MKS Truso Elbląg oraz piłkarze rezerw Olimpii Elbląg, którzy powalczą w eliminacjach do mistrzostw Polski w futsalu U 19. Bardzo ważny mecz czeka szczypiornistki Startu, które w niedzielę zmierzą się w Kielcach z Koroną.

Zagrają juniorki i juniorki młodsze

W weekend w Elblągu rywalizować będą siatkarki Energi MKS Truso. W sobotę o godz. 12 na parkiet w hali przy ul. Browarnej wybiegną młodsze siatkarki, które rozegrają mecz barażowy Ligi Wojewódzkiej Juniorek Młodszych z UKS Green Volley Ełk. Z kolei w niedzielę o godz. 17 rozpocznie się mecz Ligi Wojewódzkiej Juniorek, w którym elblążanki podejmą SMS Ostróda. Wstęp na mecze jest wolny.

Start z szansą na przełamanie

Po nieudanej inauguracji roku 2022 w Jarosławiu, elblążanki postarają się wywalczyć komplet punktów w starciu z beniaminkiem PGNiG Superligi kobiet Koroną Handball Kielce. Zespoły sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, jednak dzieli je osiem punktów. W pierwszej rundzie w Elblągu wygrały podopieczne Marcina Pilcha i liczymy na to, że ponownie okażą się lepsze od kielczanek. Wygrana pozwoliłaby naszej drużynie awansować w ligowej tabeli na miejsce szóste i tym samym przegonić koszalinianki. Niedzielny mecz w Kielcach rozpocznie się o godz. 15.

Rezerwy w drodze do finału

Rezerwy Olimpii Elbląg w najbliższą niedzielę zagrają w futsal. W Elblągu zostanie rozegrana druga faza eliminacji do Mistrzostw Polski w futsalu U 19. Rywalami żółto-biało-niebieskich będzie Beniaminek Starogard Gdański, Venet SMS Słupsk, Dynamic Toruń i Zryw Książki. Do kolejnej fazy eliminacji awansują trzy najlepsze zespoły. Turniej (systemem każdy z każdym) odbędzie się w niedzielę (16 stycznia) w hali MOS przy ul. Kościuszki. Początek zmagań o godzinie 10. Wstęp wolny.



Mlexer po dwa punkty

Tenisiści stołowi Mlexera Elbląg w ubiegła niedzielę sprawili niespodziankę i po długiej przerwie zainkasowali dwa punkty. W tę niedzielę czeka ich z pozoru łatwe zadanie - mecz z ULKS Victoria Jedlińsk, która w tych rozgrywkach nie zdobyła jeszcze punktu. Mecz w Jedlińsku odbędzie się w niedzielę. Elblążanie stoją przed dużą szansą na poprawienie swojej pozycji w tabeli II ligi.