Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend elbląskie drużyny zagrają na boiskach rywali. Start uda się do Lubina, Olimpia natomiast do Kalisza. W naszym mieście zagrają za to rezerwy Mlexera.

Olimpia wraca do gry W sobotę (25 lutego) meczem z KKS Kalisz piłkarze Olimpii Elbląg rozpoczną rundę wiosenną II ligi. W trakcie tej rundy Olimpijczycy rozegrają piętnaście meczów, w tym osiem w Elblągu. Obecnie kaliski i elbląski zespół dzielą zaledwie trzy punkty, KKS z dorobkiem 38 oczek zajmuje w tabeli miejsce drugie, natomiast Olimpia jest cztery pozycję niżej. W pierwszej rundzie zespoły podzieliły się punktami, po tym jak w Elblągu padł remis 2:2. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu w Kaliszu o godz. 14:30. Rezerwy Mlexera z Morlinami III W niedzielę punktów w III lidze poszukają młodzi tenisiści Mlexera Elbląg. Rezerwy elbląskiego klubu w Hali Sportowo - Widowiskowej (al. Grunwaldzka 135) zmierzą się z trzecią drużyną Morlin Ostróda. Elblążanie chcą zrewanżować się rywalom za porażkę z pierwszej rundy. Mecz zostanie rozegrany o godz. 11. Start w Lubinie Przed elblążankami ostatni mecz rundy zasadniczej, w którym zmierzą się na wyjeździe z mistrzyniami Polski. Zdecydowanym faworytem tego spotkania będzie Zagłębie, które do tej pory wygrało wszystkie swoje spotkania w PGNiG Superlidze kobiet. W grudniu minionego roku Start przegrał z lubiniankami 19:33. Mamy nadzieję, że w meczu rewanżowym zaprezentuje się z lepszej strony. Początek niedzielnego pojedynku w Lubinie o godz. 14.

red.