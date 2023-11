Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend po raz pierwszy w tym sezonie w naszym mieście zagrają koszykarze Basketball Elbląg. Przed własną publicznością o punkty powalczą też piłkarze Concordii, rezerwy Olimpii oraz szczypiornistki Truso.

Zawody w short tracku

Od 3 do 5 listopada na krytym lodowisku „Helena” odbywać się będą zawody w short tracku. To trzecia odsłona Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych, które rozgrywane są w ramach realizacji projektu „Złota Łyżwa”. Więcej informacji tu.

Start w Piotrkowie

W piątkowy wieczór (3 listopada) piłkarki ręczne Startu zmierzą się w Piotrkowie Trybunalskim z tamtejszą Piotrcovią. Drużyny podejdą do tego spotkania w zupełnie odmiennych nastrojach. Elblążanki w poprzedniej kolejce pokonały koszalinianki, piotrkowianki natomiast otrzymały bolesną lekcję od kobierzyczanek. Zespoły sąsiadują ze sobą w ligowe tabeli, EKS ma na swoim koncie dziewięć punktów, najbliższe rywalki trzy oczka mniej. Liczymy na to, że podopieczne Romana Monta powiększą dystans i wrócą do Elbląga z trzema punktami. Początek pojedynku w Piotrkowie Trybunalskim o godz. 18.

Olimpia w Bytomiu

W 16. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z Polonią Bytom. Faworytem w tym starciu jest Olimpia, która spisuje się w bieżących rozgrywkach zdecydowanie lepiej od bytomian. Gospodarz piątkowej rywalizacji ma na swoim koncie zaledwie czternaście punktów i znajduje się w strefie spadkowej. Elblążanie mają dziewięć oczek więcej, są dziesięć pozycji wyżej i chcą odnieść siódme zwycięstwo w sezonie 2023/2024. Początek meczu w Bytomiu o godz. 18.

Concordia z Victorią

Piętnastym rywalem III-ligowej Concordii będzie Vitoria Sulejówek. Nieco lepiej w bieżących sezonie spisują się piłkarze z Sulejówka, którzy do tej pory wygrali sześć meczów, trzy razy zremisowali i pięciokrotnie musieli uznać wyższość rywali. Elblążanie z kolei zgromadzili czternaście punktów, czyli siedem mniej od Vitorii. Co ważne pomarańczowo-czarni wydostali się ze strefy spadkowej i chcą się piąć w górę tabeli. Początek sobotniego meczu na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 14, wstęp wolny.

Truso z Brodnicą

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso zagrają trzeci mecz w II-ligowych rozgrywkach. Przeciwnikiem elblążanek będzie MKS Brodnica. Drużyna Marty Czapli nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa w seniorskiej piłce ręcznej, jednak nabiera coraz większego doświadczenia. Niedzielny mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 12:30, wstęp wolny.

Rezerwy z Mrągowią

W niedzielę na stadionie przy ul. Skrzydlatej zapowiada się ciekawy pojedynek, bowiem zmierzą się ze sobą drużyny z górnej części IV-ligowej tabeli. Olimpię i Mrągowie dzielą zaledwie dwa punkty, żółto-biało-niebiescy mają ich 28, rywal natomiast 26. Młodzi elblążanie chcą odnieść dziesiąte zwycięstwo w sezonie i umocnić swoją pozycję. Początek pojedynku o godz. 13, wstęp wolny.

Basketball z Wilkami

Koszykarze Basketball Elbląg w 3. kolejce III-ligowych rozgrywek podejmą Wilki Ełk. Dla elblążan będzie to pierwszy mecz przed własnymi kibicami. W pierwszej serii gier mieli podejmować zespół z Pisza, jednak spotkanie zostało przełożone na luty przyszłego roku. Z kolei koszykarze z Ełku mają na swoim koncie już dwa zwycięstwa i do Elbląga przyjadą po kolejne punkty. Drużyna Arkadiusza Majewskiego nie zakłada innego scenariusza niż wygrana. Domowe mecze Basketball w bieżącym sezonie będą rozgrywane w hali przy ul. Kościuszki. Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 16:30, wstęp wolny.