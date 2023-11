Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą zawodnicy Silvantu, koszykarze Basketballu, piłkarze nożni Concordii, szczypiornistki Startu oraz tenisiści stołowi Mlexera.

Concordia z Wikielcem

W 17. kolejce III-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni podejmą GKS Wikielec. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, GKS ma na swoim koncie osiemnaście punktów i zajmuje miejsce szesnaste, Concordia natomiast ma oczko mniej i znajduje się pozycję niżej. Mamy nadzieję, że elblążanie zwyciężą sobotni mecz i przeskoczą Wikielec w tabeli. Początek meczu na stadionie przy Krakusa o godz. 13.

Silvant z Nakłem

Szczypiorniści Silvant Handball Elbląg w sobotę rozegrają swój piąty mecz w II lidze. Po czterech kolejkach elblążanie mają na swoim koncie komplet zwycięstw i zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Ich kolejnym rywalem będzie drużyna, która w bieżącym sezonie także nie zaznała jeszcze smaku porażki, zatem czeka nas ciekawe spotkanie. Mecz pomiędzy Silvantem a MKS Krajna Nakło rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, jednak klub zaprasza dzieci i młodzież już od 15:30 na skorzystanie z atrakcji. Wstęp wolny.

Truso w Wąbrzeźnie

Również w sobotę i również o 17 swój mecz rozpoczną piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg. Drużyna Marty Czapli zmierzy się na wyjeździe z MKS Vambresia Wąbrzeźno. Obie drużyny nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa w II- ligowych rozgrywkach i obu będzie zależało na premierowej wygranej. Trzymamy kciuki, żeby to elblążanki zgarnęły upragnione trzy punkty.

Mlexer z Mlexerem

W III lidze tenisa stołowego występują dwie drużyny Mlexera. W niedzielę dojdzie do bezpośredniego starcia obu elbląskich ekip. Wicelider - Oldboys Mlexer „podejmie“ klubową młodzież. Zapowiada się ciekawe spotkanie. Początek w niedzielę o godzinie 11 w Hali Sportowo - Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, wstęp wolny.

Basketball z Kolejarzem

W 4. kolejce III-ligowych rozgrywek zawodnicy Basketball Elbląg zmierzą się w hali przy ul. Kościuszki z Chojnickim Klubem Sportowym Kolejarz. Faworytem w tym spotkaniu będzie drużyn z Elbląga, która pewnie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Koszykarze Kolejarza wygrali w tym sezonie zaledwie jeden mecz, przegrali natomiast trzy. Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 16:45, wstęp wolny.

Start z Kobierzycami

Piłkarki ręczne Startu pojedynkiem z KPR Gminy Kobierzyce rozpoczną rundę rewanżową Orlen Superligi Kobiet. Na inaugurację rozgrywek elblążanki przegrały w Kobierzycach różnicą sześciu bramek i bardzo by chciały się zrewanżować rywalkom. Zadanie to trudne do zrealizowania, kobierzyczanki przegrały w bieżącym sezonie tylko z mistrzem oraz wicemistrzem Polski i do Elbląga przyjadą po kolejny komplet punktów. Mamy nadzieję, że drużyna Romana Monta zagra dobry mecz, a i być może sprawi niespodziankę. Niedzielny mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.