Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarze Concordii. Naszym mieście odbędzie się także XXIX Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”.

Powalczą o Puchar Bałtyku

Od 31 maja do 2 czerwca w hali przy al. Grunwaldzkiej, w hali przy ul. Kościuszki, w hali przy ul. Sienkiewicza oraz w hali przy ul. Browarnej rozgrywany będzie XXIX Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku". W Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci, Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Ogólnopolskiej Licealiadzie Dziewcząt i Chłopców w sumie rywalizować będzie kilkadziesiąt zespołów w całego kraju. Uroczyste otwarcie imprezy odbędzie się w hali przy al. Grunwaldzkiej 1 czerwca o godz. 8:15, a pierwsze gry rozpoczną się o 9:30 i potrwają do godz. 20. 2 czerwca drużyny będą rywalizować od 8 do 14:30, po czym nastąpi uroczyste zakończenie festiwalu.

Concordia z Wartą

W minioną środę pomarańczowo-czarni pokonali Start Nidzica 2:1 i awansowali do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. W sobotę elblążanie wrócą do ligowej rywalizacji i zmierzą się z Wartą Sieradz. Nasza drużyna nie ma już praktycznie żadnych szans na utrzymanie w III lidze, jednak chce rozegrać dobre spotkanie i pokonać wyżej notowanego rywala. Warta plasuje się na 10. miejscu w ligowej tabeli, a w pierwszej rundzie pokonała Concordię 3:1. Czy elblążanom uda się zrewanżować i zgarnąć trzy oczka, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17:30. Wstęp wolny.

Rezerwy ze Stomilem

Nie w weekend, a w poniedziałek (3 czerwca) młodzi piłkarze Olimpii zagrają w Olsztynie z rezerwami Stomilu. Drużyny dzieli aż siedemnaście punktów i wydaje się, że większe szanse na zwycięstwo mają elblążanie. W październiku minionego rok nasza drużyna pokonała olsztynian 1:0 i w meczu rewanżowym także chce zgarnąć komplet punktów. Trzymamy kciuki żeby tak się stało. Początek spotkania w Olsztynie o godz. 17.