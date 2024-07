Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend piłkarze Olimpii zagrają po raz pierwszy w sezonie 2024/2025 przed własnymi kibicami. W Bażantarni odbędzie się duathlon dla najmłodszych, a w parku Modrzewie cotygodniowy parkrun. Warto podkreślić, że kilkoro elblążan rozpocznie rywalizację na igrzyskach w Paryżu.

Wakacyjny parkrun

Jak co tydzień w sobotę w parku Modrzewie odbędzie się parkrun, podczas którego uczestnicy będą mieli do przejścia, przetruchtania, przebiegnięcia po parkowych alejkach 5 km. Początek o godz. 9. Udział jest bezpłatny.

Duathlon dla najmłodszych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat do wzięcia udziału w duathlonie. Zawody rowerowo-biegowe odbędą się na terenie miejskiego parku leśnego Bażantarnia. To pierwsza tego typu impreza organizowana przez MOSiR, a udział w niej jest bezpłatny. Sobotnie zawody rozpoczną się o godz. 11. Więcej informacji tu.

Olimpia z GKS Jastrzębie

Żółto-biało-niebiescy w miniony weekend zainaugurowali II-ligowe rozgrywki. Elblążanie bezbramkowo zremisowali z Podbeskidziem Bielsko-Biała i zainkasowali pierwszy punkt. W swoim drugim meczu nasza drużyna podejmie GKS Jastrzębie, który w premierowym starciu rozbił Hutnik Kraków aż 5:0. Mecz Olimpii z GKS zostanie rozegrany w sobotę (27 lipca) na stadionie przy Agrykola, początek o godz. 17. Trwa sprzedaż biletów i karnetów.

Elblążanie na igrzyskach

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia. Polska reprezentacja będzie liczyć 211 sportowców, w tym kilku związanych z Elblągiem. Mowa tu o siatkarkach Joannie Wołosz i Aleksandrze Szczygłowskiej, kajakarzu Przemysławie Korsaku, koszykarzu Przemysławie Zamojskim i lekkoatletce Idze Baumgart-Witan. Ze wspomnianej piątki pierwsze na igrzyskach wystąpią siatkarki, które już w tę niedzielę zagrają swój pierwszy mecz. Polki tego dnia zmierzą się z reprezentacją Japonii, początek spotkania o godz. 13. Więcej na temat naszych sportowców w tym artykule.