Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą szczypiornistki Startu, zawodnicy Basketball oraz piłkarze Concordii. Miłośnicy pływania będą mogli wziąć udział w zawodach Dolinka Swim Challenge, a fani dwóch kółek przywitają wiosnę podczas 10-kilometrowej wycieczki.

205. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 205. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Przywitaj wiosnę na rowerze

W sobotę wszyscy rowerzyści mogą wziąć udział w przejażdżce ulicami Elbląga. Do pokonania będzie dystans około 10 km. Start zaplanowano z placu Kazimierza Jagiellończyka o godz. 11, a tempo jazdy będzie spokojne. Około południa wycieczka dotrze do Bażantarni, gdzie na uczestników będzie czekało ognisko z kiełbaskami. Więcej informacji tu.

Gra IV liga

W weekend rywalizować będą także nasze IV-ligowe drużyny. Concordia w sobotę na stadionie przy ul. Krakusa podejmie lidera rozgrywek Start Nidzica, początek pojedynku o godz. 15. Wstęp dla kibiców jest wolny. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii II udadzą się do Dobrego Miasta, gdzie zmierzą się z tamtejszym DKS. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 13.

Start z Gnieznem

W sobotę piłkarki ręczne Startu rozegrają drugi pojedynek w grupie mistrzowskiej. Rywalem elblążanek będzie MKS Urbis Gniezno. Podczas dwóch poprzednich meczów z tym zespołem, elblążanki wywalczyły cztery oczka i wydaje się, że w kolejnym spotkaniu uda im się zgarnąć komplet punktów. Start ma na swoim koncie 30 punktów, MKS cztery mniej i mamy nadzieję, że podopieczne Magdaleny Stanulewicz powiększą ten dystans. Początek sobotniego meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 16.

Ostatni domowy mecz koszykarzy

Zawodnicy Energi Basketball Elbląg w sobotę rozegrają ostatni w tym sezonie mecz przed własnymi kibicami. Drużyna Arkadiusza Majewskiego wypełniła swój cel, jakim było utrzymanie się w II lidze. Przedostatnim rywalem elblążan będzie AZS UMK Transbruk Toruń. Zespoły dzieli pięć punktów, torunianie mają ich 47, elblążanie 42. Nasza drużyna na pewno zrobi wszystko, by pożegnać się ze swoimi kibicami zwycięstwem. Mecz rozegrany zostanie w sobotę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Dolinka Swim Challenge

W dniach 22-23 marca w Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszi odbędą się zawody Dolinka Swim Challenge, w których będzie mógł wziąć udział każdy miłośnik pływania. Zawody są przeznaczone dla amatorów, co oznacza, że może w nich wystartować każdy, kto nie posiada czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego. W tym roku po raz pierwszy do wyścigów dołączą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, którzy w zawodach wystartują w niedzielę w godz. 9-14 na dystansach 25, 50 lub 100 metrów. Dorośli będą rywalizować w sobotę w godz. 14-19 na 50, 100 i 200 metrach.

Olimpia w Krakowie

W niedzielę żółto-biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z wiceliderem II ligi. Celem Wieczystej jest awans na zaplecze ekstraklasy i w starciu z Olimpią będzie chciała wywalczyć komplet punktów. Krakowianie spisują się świetnie, na 22 mecze wygrali aż 16. Nasza drużyna znajduje się na przeciwległym biegunie tabeli, ma na swoim koncie zaledwie dwa zwycięstwa i zamyka ligową stawkę. Liczymy na to, że elblążanie zagrają jednak niezłe spotkanie i postawią się faworytowi. Niedzielny mecz w Krakowie rozpocznie się o godz. 14.