Sportowy weekend z portElem

Przed nami długi listopadowy weekend. W sobotę piłkarki ręczne Startu rywalizować będą w EHF European Cup. O ligowe punkty w Elblągu zawalczą też szczypiornistki Truso oraz piłkarze Concordii. We wtorek odbędzie się Elbląski Bieg Niepodległości oraz kolejny mecz PlusLigi.

Olimpia ze Zniczem

W 16. kolejce III-ligowych rozgrywkach żółto-biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe ze Zniczem Biała Piska. Piłkarze Olimpii nie powinni mieć problemu z pokonaniem rywala, ponieważ w bieżącym sezonie okupuje on ostatnie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie zaledwie pięć punktów, elblążanie natomiast osiemnaście. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 13.

Gra IV liga

W sobotę swoje mecze rozegrają obie nasze IV-ligowe drużyny. Lider rozgrywek Concordia zagra na stadionie przy Krakusa z Mrągowią Mrągowo. Wstęp na to spotkanie jest bezpłatny, początek o godz. 13. O tej samej godzinie swój mecz rozpoczną młodzi piłkarze Olimpii, którzy na wyjeździe zmierzą się z DKS Dobre Miasto.

Koszykarze w Gdyni

Zawodnicy Energi Basketball Elbląg nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo w minioną środę rozegrali zaległy mecz w Elblągu, a w sobotę udadzą się do Gdyni, gdzie zmierzą się z tamtejszą drużyną Port GAK. Póki co lepiej w tym sezonie spisują się elblążanie, którzy do tej pory wygrali pięć meczów, a przegrali trzy. Gdynianie z kolei zwyciężyli dwa razy i ponieśli sześć porażek. Jakim wynikiem zakończy się pojedynek tych drużyn, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania w Gdyni o godz. 18.

Start w pucharach

W sobotę o godz. 20 w hali przy al. Grunwaldzkiej szczypiornistki Energi Startu rozegrają pierwszy mecz 3. rundy EHF European Cup. Elblążanki rywalizować będą z Jomi Solermo - wielokrotnym mistrzem Włoch. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

Truso o 5. zwycięstwo

Młode piłkarki MKS Truso w niedzielę podejmą Mondi - Bukowsko Dopniewski KPR. Po pięciu rozegranych spotkaniach oba zespoły mają na swoich kontach po dwanaście punktów i sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli. Zapowiada się ciekawy mecz, mamy nadzieję że zakończy się on wygraną drużyny Marty Czapli. Początek niedzielnego pojedynku w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17:30, wstęp wolny.

Elbląski Bieg Niepodległości

We wtorek (11 listopada) Elbląg uczci Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia odbędą się miejskie uroczystości oraz tradycyjne biegi uliczne, które przyciągną setki uczestników i kibiców. W XI Bieg Niepodległości weźmie udział ponad 1700 osób. Najmłodsi wystartują o godz. 11, a bieg główny rozpocznie się o godz. 13:30. Zapraszamy do kibicowania.

Barkom z wicemistrzem

Przed siatkarzami Barkomu Każany Lwów pojedynek z Projektem Warszawa. Ukraiński zespół czeka trudne spotkanie, bowiem rywal to aktualny wicemistrz Polski. Nietoperze mają za sobą trzy mecze, jeden wygrany i dwa przegrane. Projekt w tym sezonie wygrał trzy spotkania, zanotował też jedną porażkę, jednak to ta drużyna będzie faworytem w tym spotkaniu. Początek wtorkowego (11 listopada) meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 17:30.