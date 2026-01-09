Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą koszykarze Elbasket. Na boisku przy Skrzydlatej pierwszy sparing zagrają piłkarze Olimpii, a na lodowisku "Helena" dwa mecze rozegrają hokeiści Fudeko Gdańsk.

249. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 249. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Elbląskie święto zapasów

KS Zapasy Olimpia zaprasza na spotkanie integracyjne połączone z treningiem oraz walkami pokazowymi. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w godz. 11:00 -13:00 w sali sportowej Szkoły Muzycznej przy ul. Traugutta 91. Organizatorzy zachęcają do przybycia i poznania grupy zapaśników.

Pierwszy sparing Olimpii

Piłkarze Olimpii wrócili do treningów i rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. W szeregach żółto-biało-niebieskich znalazło się trzech nowych zawodników, jednak okienko transferowe nie zostało jeszcze zamknięte. Nowe twarze będzie można zobaczyć podczas pierwszego zimowego sparingu naszej drużyny. W sobotę elblążanie zmierzą się na stadionie przy ul. Skrzydlatej z Gromem Nowy Staw, początek rywalizacji o godz. 11:30.

Start w Gliwicach

Szczypiornistki Startu w sobotę zmierzą się na wyjeździe z Sośnicą Gliwice. To rywal, z którym nasz zespół sąsiaduje w ligowej tabeli, jednak dzieli je aż dziesięć punktów. Sośnica ma za sobą trzynaście meczów, z czego wygrała tylko jeden. Elblążanki z kolei wygrały pięć razy i bardzo by chciały odnieść kolejne zwycięstwo. Mecz w Gliwicach rozpocznie się o godz. 16.

Dwa mecze gdańskich hokeistów

Przed hokeistami Fudeko Gas Gdańsk dwa kolejne mecze na tafli lodowiska „Helena”. Pierwotnie gdańszczanie mieli walczyć z Opole United na lodowisku rywala, jednak mecze zostaną rozegrane w Elblągu. W obu tych spotkaniach Fudeko będzie występować w roli drużyny gości. Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 19, niedzielny natomiast o godz. 11. Bilety można kupić tu.

Koszykarze z rezerwami Trefla

W 18. kolejce II-ligowych rozgrywek koszykarze Energi Basketball Elbląg zmierzą się przed własną publicznością z Energą Treflem II Sopot. Nasz zespół czeka ciężkie zadanie, bowiem rezerwy Trefla są liderem rozgrywek, wygrali do tej pory dwanaście meczów, a przegrali pięć. Trzeba jednak podkreślić, że elblążanie bardzo dobrze radzą sobie na własnym parkiecie, bowiem na osiem zwycięstw aż siedem odnieśli w hali przy ul. Kościuszki. Liczymy, że podopieczni Arkadiusza Majewskiego zaskoczą sopocian i punkty zostaną w Elblągu. Początek niedzielnego meczu o godz. 17, wstęp wolny.