Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą obie drużyny Olimpii, Concordia, Truso oraz Basketball. W naszym mieście odbędzie się także gala kicboxingu Strike King i bieg charytatywny. O awans do II ligi na wyjeździe rywalizować będą siatkarki Truso i siatkarze Ataku.

260. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 260. edycja tego wydarzenia, tym razem poświęcona wolontariatowi. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Truso z Gnieznem

Przed piłkarkami ręcznymi Truso mecz z MKS II Oknoplast Gniezno. Póki co zespoły dzielą zaledwie dwa punkty, Elbląg ma ich 26, Gniezno 24. Rywalki mają jednak rozegrane dwa spotkania mniej. W pierwszej rundzie pojedynek pomiędzy tymi zespołami zakończył się wygraną gospodarza, jednak wtedy Gniezno przystąpiło do rywalizacji wzmocnione zawodniczkami z Orlen Superligi Kobiet. Spotkanie rewanżowe rozegrane zostanie w sobotę w hali przy ul. Kościuszki o godz. 12. Wstęp wolny.

Olimpia z Łomżą

W 24. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się z ŁKS Łomża. W minioną środę Elblążanie zagrali zaległy mecz z wiceliderem tabeli Wartą Sieradz, który przegrali aż 1:4. Teraz czeka ich równie trudne zadanie, bowiem rywal spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Olimpię i ŁKS dzieli aż szesnaście punktów. W pierwszej rundzie Łomżanie wygrali na własnym boisku 3:0. Czy naszej drużynie uda się postawić w meczu rewanżowym, dowiemy się z sobotnie popołudnie. Początek spotkania na stadionie przy Agrykola o godz. 15.

Gra IV liga

W weekend obie nasze drużyny IV-ligowe zagrają w Elblągu. W sobotę na boisku przy Krakusa Concordia podejmie Granicę Kętrzyn. Mecz ten rozpocznie się o godz. 14. Z kolei Olimpia II w niedzielę o godz. 12 na boisku przy Skrzydlatej zmierzy się z Tęczą Biskupiec. Wstęp na oba spotkania jest darmowy.

Grają siatkarze i siatkarki

W weekend o awans do II ligi w turniejach półfinałowych zawalczą siatkarki Energi MKS Truso i siatkarze IKS Atak. Truso w Raszynie zmierzy się miejscowymi Orlętami, Tytanami Białystok i UKS Ozorków. Z kolei Atak w Łodzi będzie rywalizować z miejscową Resursą oraz BAS Białystok i Iskrą Warszawa.

Ostatni mecz koszykarzy i Elbasket

Przed zawodnikami Energi Basketball Elbląg ostatni mecz w II-ligowych rozgrywkach. W sobotę o godz. 18 w hali Szkoły Podstawowej nr 11 drużyna Arkadiusza Majewskiego podejmą Basket Kruszwica. W grudniu minionego roku pojedynek pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną Kruszwicy 96:65. Liczymy na to, że Elblążanom uda się zrewanżować i zakończyć sezon zwycięstwem.

W dniach 27-29 marca w hali przy ul. Korczaka rywalizować będą młodzi adepci koszykówki. Po 7 latach do Elbląga wraca Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt w kategorii U12 MINI ELBASKET. Więcej informacji tu.

Silvant w Bydgoszczy

W 21. kolejce I-ligowych rozgrywek szczypiorniści Silvantu zmierzą się w Bydgoszczy z tamtejszym KU AZS UKW. Faworytem w tym starciu wydaje się być gospodarz rywalizacji, który ma trzynaście punktów więcej od Elblążan. Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy pokonała jednak Bydgoszczan w pierwszej rundzie 27:26 i ponownie chciałaby zaskoczyć rywala. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 18.

Strike King

Elbląg będzie gospodarzem ósmej edycji gali Strike King. Wydarzenie odbędzie się 28 marca 2026 roku o godz. 18:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Kibice zobaczą pojedynki w formule kickboxingu w małych rękawicach, która należy dziś do najbardziej widowiskowych odmian sportów uderzanych. Więcej na temat tego wydarzenia w tym artykule.

Bieg i pomoc

W niedzielę młodzież tworzącą grupę „Biegniemy na pomoc” z I Liceum Ogólnokształcącego zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w biegu charytatywnym, który odbędzie się na polanie w Bażantarni w Elblągu. Do wyboru są dwa dystanse: 5 kilometrów (godz. 11:00) dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje siły na dłuższej trasie oraz 780 metrów (godz. 12:46) dystans symboliczny, mniej wymagający, z okazji 780. rocznicy nadania praw miejskich miastu Elbląg. Wpisowe na bieg wynosi symboliczne 5 zł, a cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera dzieci i młodzież doświadczające przemocy oraz prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne w całej Polsce.