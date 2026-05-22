Sportowy weekend z portElem

268. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 268. edycja tego wydarzenia, poświęcona zbliżającemu się Dniu Matki. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia ze Zniczem

W nadchodzący weekend ostatni w tym sezonie mecz w Elblągu zagrają piłkarze Olimpii. Dla żółto-biało-niebieskich będzie to bardzo ważne spotkanie, bowiem wygrana zapewni im utrzymanie w III lidze. Rywalem naszej drużyny będzie Znicz Biała Piska, który jest najsłabszym zespołem w bieżącym sezonie i nie uchroni się już przed spadkiem. W pierwszej rundzie Elblążanie pokonali rywala 2:0 i liczymy na to, że mecz rewanżowy również zakończy się ich zwycięstwem. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę na stadionie przy Agrykola, początek o godz. 17.

Gra IV liga

Przed naszymi IV-ligowcami mecze 27. kolejki. W sobotę swój mecz rozegrają pomarańczowo-czarni, których czeka wyjazd do Nidzicy, gdzie zmierzą się z zajmującym 4. miejsce w tabeli Startem. Elblążanie walczą o awans i to spotkanie będzie dla nich bardzo istotne. Z kolei żółto-biało-niebiescy w niedzielę podejmą na boisku przy ul. Skrzydlatej GKS Stawiguda. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, GKS z dorobkiem 9 punktów zajmuje ostatnią pozycję, Olimpia natomiast ma siedem punktów więcej. Początek niedzielnego meczu na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 14, wstęp wolny.

Memoriał Stanisława Fijarczyka

Elbląg będzie gospodarzem II Międzynarodowego Memoriału Stanisława Fijarczyka o Puchar Prezydenta Elbląga. To turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2015, który w sobotę zgromadzi 16 drużyn z Polski i miast partnerskich Elbląga. Zawody zostaną rozegrane w sobotę, 23 maja na obiektach sportowych przy ul. Skrzydlatej. Początek meczów o godz. 8.30, oficjalne otwarcie zaplanowane jest na godz. 10.

Piątek pod znakiem szachów

W piątek, 22 maja, w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się II Turniej Finałowy ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” Województwa Warmińsko-Mazurskiego! Wezmą w nim udział uczniowie 20 szkół, w tym 12 z Elbląga, w sumie ponad 260 zawodników. Początek rywalizacji o godz. 9.30, zakończenie planowane jest do godz. 14.30.