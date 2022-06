Starszy szeregowy znokautował porucznika

Elblążanin Michał Rogowski zdobył mistrzostwo Wojska Polskiego w MMA. Na gali sportów walki „Walkę mamy we krwi” znokautował rywala w pierwszej rundzie.

„Walkę mamy we krwi” to to wojskowy projekt sportów walki, w którym rywalizują żołnierze Wojska Polskiego. Wczoraj (31 maja) w Gołdapi odbyła się druga gala sportów walki pod tą nazwą. Jednocześnie były to finały mistrzostw Wojska Polskiego w MMA. Walki eliminacyjne odbywały się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W walce wieczoru zmierzyli się elblążanin – starszy szeregowy Michał Rogowski z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z porucznikiem Dawidem Kotewiczem z 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Zawodnicy zmierzyli się w formule MMA w wadze do 85 kg. Teoretycznie stawiało to elblążanina w gorszej sytuacji, gdyż dotychczas walczył głównie w lżejszych walkach. Rywal był też wyższy i dysponował większym zasięgiem ramion.

Kiedy zostały cztery minuty do końca pierwszej rundy elblążanin popisał się pięknym rzutem. Walka w parterze trwała jednak bardzo krótko i Dawid Kotewicz zdołał doprowadzić do ponownej walki w stójce. Walka prowadzona była w szybkim tempie. I na dwie minuty i 10 sekund przed końcem pierwszej rundy Michał Rogowski pięknym kopnięciem na wątrobę powalił rywala. Sędzia decydował się przerwać walkę i przyznać zwycięstwo żołnierzowi 16 PDZ.

- Jeszcze ciężko uwierzyć, że się udało. To już moje trzecie podejście na mistrzostwach Wojska Polskiego. W tym roku się udało wygrać. Obiecałem dziecku, że na Dzień Dziecka wrócę z pasem mistrzowskim - mówił Michał Rogowski bezpośrednio po walce.

Tym samym elblążanin zdobył mistrzostwo Wojska Polskiego w wadze do 85 kg.