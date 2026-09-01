Startują Ligi MOSiR

Nowy sezon amatorskich lig organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku zapraszamy do sportowej rywalizacji na parkietach – tym razem na siatkarskie emocje czeka jubileuszowa, 20. edycja Awangarda Volley Ligi, a po raz kolejny rozegramy również Okna Tufe Grand Prix w koszykówce 3×3. Skompletuj drużynę i dołącz do ligowej rywalizacji. Zapisy trwają do 13 września.

Awangarda Volley Liga – jubileuszowa XX edycja

Dwadzieścia edycji, setki rozegranych spotkań i mnóstwo sportowych emocji – przed nami jubileuszowa 20. edycja Awangarda Volley Ligi. Siatkarskie rozgrywki od lat są stałym punktem sportowego kalendarza Elbląga i okazją do rywalizacji dla amatorskich drużyn. W nowym sezonie wszystkie mecze rozgrywane będą w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej, a każde spotkanie składać się będzie z trzech setów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwać będą licencjonowani sędziowie.

Zgłoszenia do jubileuszowej edycji przyjmowane są do 13 września za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 500 złotych.

Sponsorem siatkarskich rozgrywek jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Grand Prix w koszykówce 3×3

Miłośnicy koszykówki również będą mieli swoją ligową okazję do rywalizacji. Okna Tufe Grand Prix w koszykówce 3×3 to cykl 10 turniejów, w których drużyny walczą o punkty i końcowe zwycięstwo w całym cyklu. Wystarczy stworzyć zespół złożony z minimum trzech zawodników i maksymalnie dwóch rezerwowych, aby stanąć do rywalizacji. Turnieje odbywać się będą zazwyczaj co dwa tygodnie w Szkole Podstawowej nr 12, a mecze prowadzić będą licencjonowani sędziowie.

Zwycięzca całego Grand Prix zostanie wyłoniony na podstawie sumy punktów zdobytych za miejsca zajęte we wszystkich turniejach. Drużyny można zgłaszać do 13 września za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 350 złotych.

Sponsorem koszykarskich rozgrywek jest firma Okna Tufe.

O udziale w obu rozgrywkach decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Zachęcamy do zgłoszeń i walki o miano najlepszej drużyny.