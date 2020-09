Startuje I liga

Szczypiorniści KPR Elbląg w sobotnie (19 września) popołudnie zainaugurują sezon 2020/2021. Młody zespół Grzegorza Czapli pierwszy mecz zagra przed własną publicznością z drużyną, która ma w swoim składzie dużo bardziej doświadczonych graczy.

Jak już wcześniej informowaliśmy, elbląski zespół piłki ręcznej od tego sezonu zmienił nazwę na KPR Elbląg. Zawodnicy rozpoczęli wspólne treningi 11 sierpnia, jednak z różnych względów nie mogli się codziennie spotykać, by przygotowywać się do sezonu. Trener Grzegorz Czapla podkreślił, że tegoroczne przygotowania znacznie różniły się od poprzednich. - Okres przygotowawczy minął nam w trochę rwanej atmosferze. Było dużo przerw, a spowodowane to było m.in. Covidem. Przepadły nam turnieje, które mieliśmy grać w tym okresie. Było mało możliwości sparowania i nad tym najbardziej ubolewam. Wszystkie drużyny mają jednak te same bolączki. Większość zespołów, podobnie jak mój, będzie grała młodzieżą. Sam jestem ciekaw. jak to wszystko będzie wyglądało. W tej rundzie będziemy grać więcej spotkań u siebie niż na wyjazdach i zależy nam, żeby jak najwięcej punktów uzbierać we własnej hali. Chcemy dobrze rozpocząć sezon, a wiadomo, że jak się bardzo chce, to czasami nie wychodzi - powiedział Grzegorz Czapla.

Pierwszym przeciwnikiem elblążan będzie zespół Usar Kwidzyn, z którym to mieli okazję zagrać kilka dni temu. - Gra kontrolna to zupełnie co innego niż gra o punkty. Co prawda udało nam się poprawnie zagrać, ale w meczu ligowym chcemy zaprezentować się jeszcze lepiej, żeby pierwsze punkty zostały w Elblągu - dodał szkoleniowiec.

Usar Kwidzyn to zespół, w którym grają doświadczeni piłkarze. Część z nich w przeszłości miała okazję grać na parkietach superligowych, jak chociażby Adrian Nogowski czy Bartosz Janiszewski. Drużynę prowadzi dobrze znany w Elblągu Marek Boneczko.

Od tego sezonu elbląska drużyna będzie rozgrywać mecze w hali przy ul. Kościuszki, która jest dobrze znana wielu szczypiornistom. - Większość zawodników tu się wychowała. Czasami takie zmiany pomagają. Już od kilku lat się zastanawialiśmy, czy się tu nie przenieść na stałe. W tym roku się udało. Może atmosfera, która tu panuje, pomoże zawodnikom lepiej grać, mają sporo dobrych wspomnień związanych z tym miejscem - podsumował trener KPR.

Sobotni mecz KPR z Usarem rozpocznie się o godz. 16, wstęp wolny.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.