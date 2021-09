Startuje piłkarska i siatkarska liga MOSiR

Gracie w piłkę nożną lub siatkówkę? Wraz z kolegami i koleżankami chcielibyście posmakować sportowej rywalizacji z innymi i powalczyć o fajne nagrody? Wyślijcie zgłoszenie do jednej z rozpoczynających się amatorskich lig, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Ruszyły zapisy.

W naszym mieście jest wiele osób, które często spotykają się na elbląskich boiskach, aby uprawiać szereg dyscyplin sportowych. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście gry zespołowe. One wzbudzają największe emocje. W tym sezonie po raz kolejny poznamy najlepsze piłkarskie i siatkarskie ekipy. Dlaczego warto się zapisać? To znakomita szansa na połączenie przyjemnego z pożytecznym. Można uprawiać ukochaną dyscyplinę i to kilka razy w tygodniu i powalczyć o atrakcyjne medale i puchary, a także nagrody indywidualne. Wszystkie rozgrywki są profesjonalnie zorganizowane, z niezbędnym sprzętem sportowym, natomiast nad przebiegiem zawodów czuwają sędziowie, mający doświadczenie w tych rozgrywkach. Jest to także znakomita forma aktywności na świeżym powietrzu oraz w hali. Aby zapisać swoją drużynę w XI edycji Piłkarskiej Elbląskiej Lidze Amatorów HYDROBUD, należy przesłać zgłoszenie które jest dostępne tutaj, podając w nim nazwę zespołu i dane kontaktowe do przedstawiciela. W przypadku XV edycji Awangarda Volley Ligi obowiązują identyczne zasady, a formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Zgłoszenia do obu amatorskich rozgrywek przyjmowane są na adres imprezy@mosir.elblag.eu, do 20 września. Wraz ze zgłoszeniem drużyny należy dokonać wpłaty wpisowego, które w nowym sezonie 2021/22, wynosić będzie 400 złotych od zespołu, zarówno w lidze piłki nożnej jak i siatkówki. Spotkania w lidze piłki nożnej odbywać się będą na Orlikach przy Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Mickiewicza) i przy Szkole Podstawowej nr 6 (Al. Piłsudskiego), natomiast pojedynki siatkarskie będą toczyć się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Więcej informacji można także uzyskać dzwoniąc do Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR pod nr tel. (55) 625-63-06.