Startuje szósty sezon zawodów jeździeckich dla dzieci

Szósty sezon zawodów jeździeckich dla dzieci PONY CUP 2022 tradycyjnie rozpoczyna się w okolicy Dnia Dziecka. Dla wielu młodych jeźdźców z regionu zawody PONY CUP na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń stajennych. Mając na uwadze stałe i trwałe zaangażowanie organizatorów zawodów, zawodników i ich rodzin, gospodarzy zawodów i stajni biorących w nich udział, dokładamy by kolejny, szósty już sezon, był pozytywnie wyjątkowy.

Edukacja, pasja i profesjonalizm to od początku mocne strony projektu PONY CUP, więc tym bardziej miło Nam poinformować, iż w tym roku PONY CUP odbędzie się w 3 stajniach regionu Warmii i Mazur: Stajnia Piastowo u Katarzyny Nazarewicz, w Stajni Milejewko u Emilii Nikelewskiej oraz w Stajni Fundacji Końskie Zdrowie w Elblągu oraz poza regionem, w trzech innych województwach: zachodniopomorskie – Stary Młyn Strzeszyn, śląskie – Klub Jeździecki Maciejówka MOSiR Zabrze oraz Stajnia Barłomino – w województwie pomorskim. Zawody skierowane są do dzieci w wieku od 4 do 14 lat i dają szansę na start i prezentację swoich umiejętności jeździeckich na każdym etapie nauki jazdy konnej.

W tym roku także planujemy dwie imprezy PONY CUP 2022 HOBBYBORSE, które rozegrane będą na terenie Fundacji Końskie Zdrowie w Elblągu, gdzie mieści się kolebka i biuro zawodów PONY CUP.

Podczas każdych zawodów rozgrywane są min trzy konkursy (pony games stęp, ponygames kłus i konkurs w różnych dyscyplinach jednak o obniżonych parametrach konkursów), w każdych zawodach bierze udział do 70-ciu zawodników, na każdych zawodach odbywają się dekoracje na pieszo, każdy zawodnik otrzymuje nagrodę za udział, za starania, przygotowania i pokonywanie swoich (i konia) słabości. Szacujemy więc, że w sezonie 2022 w zawodach PONY CUP weźmie udział ponad 600 zawodników i zobaczymy ponad 1200 przejazdów w danych konkursach.

Mamy nadzieję i już w szóstym sezonie - pewność, że dzięki naszej działalności zaszczepiona w najmłodszych pasja jeździecka będzie mogła dalej się rozwijać. W każdym sezonie zauważamy zwiększone zainteresowanie tego typu imprezami jeździeckimi dla najmłodszych i najmniej doświadczonych jeźdźców, już drugi rok zawody PONY CUP mają zasięg ogólnopolski, i cieszy nas także współpraca z nowymi stajniami gospodarzami, za co dziękujemy gdyż mamy już też wielu naśladowców w różnym stopniu, jednak bez doświadczenia jakie mamy. Stale też dbamy o to, by radość i jakość dnia spędzonego na zawodach PONY CUP była dla wszystkich wyjątkowa, ważna i bardzo edukacyjna. Chcemy także pokazywać jak wspaniała jest końska rodzina, jak wspaniały jest sport jeździecki i kto raz pozna życie stajenne, najpewniej wróci po więcej.

Czeka Nas aż 9 zawodów, w 4 województwach, na wszystkie imprezy bardzo sportowe już teraz gorąco zapraszamy!

29.05 PONY CUP 2022 Piastowo (zielone)

05.06 PONY CUP 2022 HOBBYHORSE Elbląg (różowe)

03.07 PONY CUP 2022 Elbląg (turkusowe)

14.08 PONY CUP 2022 Strzeszyn (czerwone)

28.08 PONY CUP 2022 Milejewko (żółte)

10.09 PONY CUP 2022 Zabrze (wrzosowe)

15.10 Hubertusowe PONY CUP 2022 HOBBYHORSE Elbląg (różowe)

30.10 Halloweenowe PONY CUP 2022 Barłomino (pomarańczowe)

17.12 Świąteczne PONY CUP 2022 Dąbrówka Mała (zieleń)