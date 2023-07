Streetball na Kalbarze

Przed nami pierwszy, wakacyjny turniej koszykówki 3x3. Zapraszamy w środę, 12 lipca, na Tor Kalbar, gdzie na jednym z boisk odbędzie się rywalizacja amatorskich drużyn, w ramach Wakacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Udział w imprezie jest bezpłatny, a zapisy będą prowadzone w biurze zawodów.

Obiekt przy ul. Agrykola często gości koszykarzy. To tam regularnie rozgrywane są cieszące się dużą popularnością turnieje streetballa. Wpływa na to fakt, że gra jest szybka i zmagania toczą się na połowie boiska, co jest bardzo efektowne.

Gramy w oparciu o typowe dla streetballa zasady. Mecze rozgrywane są bez obecności sędziów, obowiązują więc zasady fair play. Przypominamy, że obowiązuje limit uczestniczących drużyn, a więc zachęcamy do pojawienia się w biurze zawodów około 30 minut przed startem i zapisania zespołu. W każdej drużynie może być zgłoszonych 3 lub 4 zawodników (3+1 rezerwowy).

W zawodach może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie w dniu zawodów, przed startem w turnieju, muszą dostarczyć podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie, lub te otrzymane w biurze zawodów. Zachęcamy także do zapoznania się z treścią regulaminu.

Zapisy rozpoczną się na miejscu o 16:30, a pierwsze mecze o godz. 17:00. System rozgrywek dopasowany będzie do liczby drużyn, a dla trzech najlepszych ekip przygotowane będą medale i statuetki.

Zobacz pełny harmonogram bezpłatnych imprez, organizowanych w ramach Wakacji z MOSiR-em.