Studniówka Biegu Piekarczyka

100 dni zostało do największej imprezy biegowej w naszym mieście. XII Elbląski Bieg Piekarczyka wystartuje 31 maja i zaskoczy uczestników nową trasą i dodatkowym, krótszym dystansem. To propozycje, które zainteresują nowych, jak i bardziej doświadczonych uczestników.

Na dworze coraz cieplej. Pierwsze oznaki wiosny można już dostrzec, dlatego nie ma na co czekać. Warto sięgnąć do szafy, wyciągnąć dres, przeczyścić kolorowe buty z elastyczną podeszwą i rozpocząć przygotowania do biegowego święta na ulicach naszego miasta. Nie odkładajmy zapisów na ostatnią chwilę. Te 100 dni to sygnał dla każdego, aby dołączyć do rywalizacji.

Aby dodać trochę odwagi mieszkańcom i rozwiać ich wątpliwości dotyczące startu, MOSiR w Elblągu przygotował specjalną, mniej wymagającą trasę. Mowa tu o biegu towarzyszącym na 5 km. Pobiegniemy razem z innymi, ale na miarę naszych możliwości. Jest to szansa, aby w łagodny sposób rozpocząć przygodę z tym sportem. W ciągu 100 dni każdy może przygotować formę i zaskoczyć siebie i innych.

Ci, którzy są bardziej doświadczeni wystartują w głównym biegu. Dystans 10 km to stały element imprezy, zmienia się tylko trasa rywalizacji. Od momentu rozpoczęcia sportowych zmagań, miłośnicy biegania będą mogli znakomicie się przedstawić publiczności, przemierzając ul. Nowowiejską, aby później skręcić w Traugutta i ruszyć w stronę bulwaru. Na mecie trzeba będzie się trochę postarać z racji sporego podbiegu na ul. Teatralnej, ale to tylko zwiększy emocje. Przed biegiem głównym rzecz jasna odbędzie się kolejna edycja małego biegu dla najmłodszych.

Minęły 4 tygodnie zapisów do XII Biegu Piekarczyka. W tym czasie na listach startowych zameldowało się już łącznie ponad 260 biegaczy. Aby dołączyć, skorzystaj z formularza na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem www.biegpiekarczyka.pl. Wchodząc na wskazaną stronę klikamy w menu zgłoszenia, następnie w formularz zgłoszeniowy i wówczas pojawi nam się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów.

Organizatorami XII Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga.