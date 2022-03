Stwórz drużynę Piekarczyka

fot. MOSiR

Bieg to sport indywidualny. Na trasie jesteśmy tylko my, wszystko zależy od nas. Jak wiadomo najtrudniej jest rywalizować samemu, a każde wsparcie dodaje tylko sił i motywuje. To dlatego warto biegać w drużynie. Zbierz zatem znajomych i razem pokonajcie główny dystans XIII edycji Biegu Piekarczyka.

Od 2016 roku, podczas kolejnych edycji imprezy, w trakcie rywalizacji indywidualnej równocześnie odbywają się zmagania poszczególnych drużyn. Jest to znakomita forma zabawy i wzięcia udziału w największym wydarzeniu sportowym w Elblągu. Przede wszystkim w drużynie znajdą się biegacze o różnym doświadczeniu i umiejętnościach. Ci lepsi dodadzą otuchy i wesprą koleżanki oraz kolegów w kluczowych momentach trasy. Każdy kryzys łatwiej jest bowiem pokonać, gdy ma się przy sobie mocnych partnerów. Kolejną rzeczą jest po prostu dotarcie do mety, co często bywa głównym celem udziału w biegu. Takie podejście nie wymaga osiągania niesamowitych czasów i przekłada się na większy spokój i frajdę. A o to w tej zabawie chodzi najbardziej. W biegu na 10 km mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia sportowe czy po prostu przyjaciele. Drużyna powinna składać się z minimum pięciu osób i tworzą ją zawodnicy, którzy dokonali wcześniejszej pełnej rejestracji za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej biegu. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza. Zgłoszenia całej drużyny dokonuje przedstawiciel lub opiekun grupy. Warunkiem dopuszczenia drużyny do biegu będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię i nazwisko zawodników oraz nazwę drużyny) i przesłanie jej do 31 maja, do godz. 23:59, na adres e-mail organizatora: imprezy@mosir.elblag.eu. W tytule należy podać: „XIII Bieg Piekarczyka – klasyfikacja drużynowa”. Przypominamy także o zapisach na Mini Bieg Piekarczyka, na Bieg Główny na 10 km i Towarzyszący na 5 km. Zgłoszenia można dokonać przez stronę. Każdy z uczestników obu Biegów oraz zawodów dla dzieci i młodzieży ma możliwość zakupienia koszulki technicznej. Zakupu można dokonać poprzez odrębne wydarzenie zamieszczone na stronie. W przypadku Mini Biegu należy przesłać zamówienie na adres imprezy@mosir.elblag.eu wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz rozmiaru koszulki (104 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm lub 160 cm). Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł. Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu