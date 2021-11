Sukces elbląskiego tenisisty stołowego

Ryszard Grzelak z Elbląga wygrał zawody Grand Prix Polski weteranów w tenisie stołowym. Elblążanin przez całe zawody oddał rywalom tylko cztery sety.

W weekend w Makowie odbyły się zawody z cyklu Grand Prix Weteranów w tenisie stołowym. Elbląg reprezentował doświadczony Ryszard Grzelak, wychowanek Mlexera, aktualnie członek sztabu szkoleniowego kadry narodowej tenisistów stołowych z niepełnosprawnościami. Elblążanin startował w kategorii 50 – 59 lat.

Napisać, że zawody przeszedł jak burza, to nic nie napisać. Już w pojedynkach grupowych wszystkich swoich rywali pokonał nie oddając im seta. Cztery pierwsze pojedynki w fazie pucharowej również wygrał do zera.

- Pojedynki grupowe i pierwsze mecze fazy pucharowej są zawsze łatwiejsze. Na tym etapie żaden z rywali nie sprawił mi większych problemów. – mówił Ryszard Grzelak.

Emocje zaczęły się w półfinale. Naprzeciwko Ryszarda Grzelaka stanął Roman Piechnik z Lublina. Pierwszą partię elblążanin przegrał do dziewięciu. W drugiej doszło do pojedynku na przewagi, więcej zimnej krwi zachował Ryszard Grzelak i wygrał do jedenastu. Trzeci set bez historii: gładkie zwycięstwo do pięciu. W czwartym do głosu dochodzi Roman Piechnik, który doprowadza do remisu wygrywając seta do ośmiu. O wszystkim decyduje piąty set. Tu już nie ma miejsca na błędy. Ryszard Grzelak wygrywa w emocjonującym pojedynku do ośmiu i awansuje do ścisłego finału.

- W piątym secie przegrywałem już 3:7 i udało mi się odwrócić losy całego spotkania – wspomina Ryszard Grzelak.

W finale czekał już stary znajomy elblążanina z pojedynków w „młodszych” kategoriach wiekowych – Artur Szołtysek. Mecz finałowy był ozdobą turnieju. Zapowiadało się, że elblążanin będzie musiał zadowolić się srebrnym medalem. Przegrywał już 1:2 w setach, a w czwartym rywal prowadził 10:8. I... kolejne piłki meczowe obronione, set wygrany do 10. W piątym elblążanin „na fali” wygrał do sześciu i zwyciężył w całym turnieju.

Wyniki meczów Ryszarda Grzelaka:

faza grupowa:

vs Jan Bulzak 3:0 (7, 7, 3)

vs Tomasz Groenke 3:0 (5, 2, 5)

vs Andrzej Wrzosek 3:0 (6, 9, 4)

faza pucharowa:

vs Krzysztof Piotrowski 3:0 (7, 3, 8)

vs Marek Strzałka 3:0 (8,3,2)

vs Zbigniew Sobków 3:0 (10,7, 7) - ćwierćfinał

vs Roman Piechnik 3:2 (-9, 11, 5, -8, 7) – półfinał

vs Artur Szołtysek 3:2 (-4, 4, -7, 10, 6) - finał