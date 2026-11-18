Superligowe wzmocnienia niestraszne Truso

Szczypiornistki Energi MKS Truso odniosły kolejne zwycięstwo w rozgrywkach I-ligowych. Dziś (18 listopada) Elblążanki zmierzyły się w Gnieźnie z tamtejszymi rezerwami MKS, wzmocnionymi aż trzema zawodniczkami z Superligi Kobiet i wygrały po rzutach karnych.

Przed spotkaniem można było się zastanawiać czy gnieźnieńska drużyna, podobnie jak w poprzednim sezonie, przystąpi do meczu z Truso wzmocniona zawodniczkami z najwyższej klasy rozgrywkowej. Wcześniejsze mecze MKS II mogły wskazywać że nie, bo nawet w poprzedniej serii gier, gdzie mierzyły się z mocną ekipą z Zielonej Góry, w składzie nie pojawiły się bardziej doświadczone piłkarki. Dziś jednak w protokole meczowym znalazły się trzy, które grają w Superlidze: Zofia Bartkowiak,Weronika Webińska i Paulina Musiał. Dwie pierwsze zdobyły dziś po osiem bramek.

Początek meczu był wyrównany i w 6. minucie Truso prowadziło 4:3. Niestety kolejna bramka naszej drużyny padła dopiero dziewięć minut później, rywalki zdobyły w tym czasie aż pięć goli, by po kolejnym trafieniu odskoczyć już na pięć. Elblążanki miały problemy z celnością, trafiały albo w słupki albo w bramkarkę MKS. W końcu jednak udało się poprawić skuteczność. Od 22. do 26. minuty podopieczne Marty Czapli zdobyły aż sześć bramek i tym samym zmniejszyły dystans do jednego trafienia (15:14). W ostatnich akcjach pierwszej połowy Gnieźnianki zdobyły trzy bramki, Elblążanki odpowiedziały jedną i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 18:15.

Po zmianie stron przyjezdne ruszyły do odrabiania strat i ponownie doszły na gola kontaktowego (19:18), po trafieniu Roksany Biernat. Gdy w 38. minucie gnieźnieńską defensywę pokonała Alicja Ratajczyk, było 22:22. Rozpędzone Elblążanki poszły za ciosem, z dystansu trafiała Katarzyna Lubecka, która dała swojej drużynie dwubramkowe prowadzenie. Przez kolejne minuty bramki padały raz z jednej raz z drugiej strony, a po golu Otyli Szulc w 47. minucie, tablica wyników wskazywała 28:31. Gospodynie walczyły o doprowadzenie do remisu, jednak dwie minuty przed syreną kończącą mecz to Elblążanki miały dwa gole w zapasie i grały w przewadze bo czerwoną kartę z gradacji kar ujrzała Weronika Wabińska. Miejscowe szczypiornistki zdołały jednak dorzucić dwie bramki i doprowadzić do remisu po 35 i rzutów karnych. W tym elemencie skuteczniejsze były Elblążanki, które wykorzystały wszystkie próby. Między słupkami błyszczała jednak Alicja Wanatowska, która obroniła dwa rzuty i była nawet bliska obrony kolejnego. Truso wygrało w Gnieźnie i zgarnęło dwa punkty.

- Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, jednak po ciężkim starciu zdobywamy 2 punkty. Drużynę z Gniezna wzmocniły dzisiaj 3 zawodniczki występujące na codzień na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce, nie jest to nasze wytłumaczenie, a wręcz przeciwnie cieszymy się, że mogłyśmy zagrać mecz na wyższym poziomie. Mimo wszystko jesteśmy zadowolone, że udało nam się wygrać konkurs rzutów karnych. Mecz ten pokazał nam nad czym jeszcze musimy pracować. Wracamy do treningów, wyciągamy wnioski i skupiamy się na tym, by następny mecz zagrać jak najlepiej - powiedziała Nikola Jankowska.

MKS II Oknoplast Gniezno - Energa MKS Truso Elbląg 35:35 (18:15, k. 2:4)

Truso: Górska, Wanatowska, Peplińska - Ratajczyk 9, Lubecka 7, Jankowska 7, Szulc 4, Biernat 4, Urbaniak 3, Kolasa 1, Fudal, Sobotka, Górna, Śliwińska, Myślińska.