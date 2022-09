Światowy Dzień Orienteeringu w Parku Modrzewie

Na niedzielne zawody zgłosiło się 105 uczestników. Zawodnicy mieli do zaliczenia 15 punktów kontrolnych w dowolnej kolejności.

Każdy uczestnik otrzymał przed startem mapę Parku Modrzewie z naniesionymi punktami kontrolnymi. Był to bieg zwany „scorelauf” czyli „biegaj i licz”. Każdy zawodnik musiał podjąć decyzję samodzielnie lub w rodzinie/ drużynie jaki wariant marszu /biegu przyjmuje.

Kategoria drużynowa/ rodzinna:

Rodzina Czerkawskich Rodzina Urbaniaków Rodzina Koziczkowskich

Kategoria szkól podstawowych-chłopcy /klasy I-IV/:

Jakub Urbaniak - SP 1 Elbląg

Kategoria szkól podstawowych dziewczęta /klasy I-IV/:

Liliana Koziczkowska - Regent Elbląg

Kategoria szkól podstawowych dziewczęta /klasy V-VIII/:

Nikola Czarnecka - SP 18 Elbląg

Kategoria szkól podstawowych chłopcy /klasy V-VIII/:

Mateusz NAZIM - SP 11 Elbląg

Kategoria szkól ponadpodstawowych chłopcy:

Jakub Nazim - Technikum Mechaniczne Elbląg

Kategoria Open – kobiety:

Iwona Jungowska - Elbląg

Kategoria Open – mężczyźni:

Marek Jasiulewicz

Na mecie na każdego czekał słodki upominek oraz każdy miał szansę wylosować upominek rzeczowy. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. Była to jednocześnie II runda III Spartakiady szkól elbląskich w biegu na orientację. Normą staje się udział naszych gości z Ukrainy. Zapraszamy na kolejna rundę w niedzielę (25 września) ponownie do parku „Modrzewie”. Przypominamy, aby otrzymać pamiątkowy medal trzeba wziąć udział co najmniej w czterech edycjach. Więcej zdjęć na Facebooku i na stronie ekogryf.

Organizatorzy apelują, aby zapisywać się poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny ma stronie ze względu na to, że zapisywanie się bezpośrednio przed startem pochłania dużo czasu.