Szybcy na medal Mistrzostw Europy

Przemysław Korsak z Silvant Kajak Elbląg wywalczył srebrny medal na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie klasycznym w Szeged. Polacy stanęli na podium w dwójkach na 200 metrów.

Przemysław Korsak i Jakub Stepun nie zwalniają tempa. Na kajakarskich Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Szeged (Węgry) wywalczyli srebrny medal na 200 metrów. Polacy wysoką formę pokazali już w biegu eliminacyjnym (13 czerwca), w którym zajęli pierwsze miejsce (32,056 sekundy) i bezpośrednio awansowali do finału A. Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich metrów, ostatecznie Polacy na mecie zameldowali się przed Włochami, których wyprzedzili o 0,057 sekundy. Najważniejsza była jednak kwalifikacja do finału A.

Dziś w walce o medale olimpijski duet Przemysław Korsak i Jakub Stepun pokazali siłę. 200 metrów pokonali w czasie 31,897 sekundy ulegając jedynie o 0,317 sekundy Portugalczykom Iago Bebiano i Kevinowi Santosowi. Brąz dla Węgrów (Levente Kurucz i Mark Opavszky), którzy dystans wyścigu pokonali w czasie 32,013 sekundy.

Przypomnijmy, że osada Przemysław Korsak i Jakub Stepun będzie reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu na 500 metrów.

Na Mistrzostwach Europy Przemysław Korsak wystartuje jeszcze w czwórce na 500 metrów. Polacy wywalczyli już awans do finału A. Walkę o medale na tym dystansie zaplanowano 16 czerwca. Drugi elblążanin Przemysław Rojek walczy w czwórce na 1000 metrów. I w tym przypadku Polacy wywalczyli sobie prawo w biegu finałowym, który odbędzie się 15 czerwca.