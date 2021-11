To był ciekawy weekend z MOSiR-em

Aktywny weekend z MOSiR-em rozpoczął się łyżwiarską zabawą - Ice Party. Liczne grono młodzieży i dorosłych bawiło się w piątek na kolorowej od świateł tafli lodowiska Helena. W sobotę miłośnicy biegów na orientację spotkali się w Bażantarni, a niedzielę można było spędzić na wycieczce rowerowej.

Ice Party to propozycja zarówno dla młodszych, jak i starszych łyżwiarzy. Dźwięki dyskotekowej muzyki prezentowanej przed DJ Szupix-a i kolorowe światła wprowadzają niesamowitą atmosferę na tych wyjątkowych ślizgawkach. Jak zawsze z tej atrakcji skorzystało bardzo dużo osób, a niektóre brały także udział w konkursach muzycznych „jaka to melodia” sponsorowanych przez sieć lombardów DPK, a do wygrania były cenne gadżety. Kolejne Ice Party odbędzie się 19 listopada (piątek) o godz. 18.00. Klasyczne ślizgawki także mają swoje miejsce w harmonogramie lodowiska. Ogólnodostępne wejścia odbywają się w każdy wtorek, czwartek i piątek o godz. 18.00 i 19.00, a w soboty i niedziele o godzinach 12.30, 13.30, 14.40, 15.40 i 16.50. Każda sesja będzie trwała 50 minut. Natomiast we wtorki o godz. 18 będą odbywały się zajęcia z nauki jazdy na łyżwach dla dzieci. Kolejne zajęcia już w najbliższy wtorek, 9 listopada.

Przez cały weekend można było również korzystać z Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, która czynna jest codziennie od godz. 6 do 22. Szczególnie w weekendy jest to miejsce chętnie odwiedzane przez rodziny i grupy przyjaciół.

Sportowym akcentem weekendu była II runda XIII edycji Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. Uczestnicy rywalizowali na trasach biegowych Lasu Miejskiego Bażantarnia. Tym razem biuro zawodów było na polanie z wiatami. Każda kategoria wiekowa miała swoją trasę do pokonania, a zawodnicy startowali zgodnie z przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy MOSiR. Uczestnicy otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez Joannę Banach. Kolejna, druga runda Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację zostanie rozegrana 4 grudnia o godz. 10.00. Miejsce zawodów będzie podane tydzień przed biegami. Zgłoszenia do zawodów zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową, nazwę klubu i szkoły, należy przesłać najpóźniej na trzy dni przed zawodami na adres bieginaorientacje@mosir.elblag.eu.

I wreszcie nadeszła niedziela, a z nią ostatnia w tym roku Miejska Wycieczka Rowerowa. Tym razem celem podróży rowerzystek i rowerzystów był Cmentarz 11 Wsi w Żelichowie koło Nowego Dworu Gdańskiego. Łatwą, płaską, ale dość długą trasę po Żuławach Wiślanych utrudniał grupie cyklistów silny wiatr, którego podmuchy skutecznie spowalniały jazdę. Na cmentarzu zapalone zostały znicze upamiętniające zmarłych wiele lat temu menonitów, osiedleńców, którzy swoją pracą mocno przekształcili te tereny. Na koniec wycieczki w podelbląskim Władysławowie zostaliśmy ugoszczeni menonicką zupą dyniową i dyniowymi piernikami przygotowanymi przez Elżbietę Mieczkowską, prowadzącą bloga „Menonickie Inspiracje” oraz uraczeni opowieścią o zwyczajach menonitów opowiedzianą przez Benitę Kończak, przewodniczkę elbląskiego PTTK.

Przed nami – w grudniu – rozstrzygnięcie konkursu na „Aktywnego uczestnika Miejskich Wycieczek Rowerowych 2021”, w którym nagrodą jest rower ufundowany przez Salon i Serwis Rowerowy Wadecki. A na trasach rowerowych wycieczek widzimy się już w styczniu 2022 r.

Zobacz galerię zdjęć z weekendu na stronie MOSiR.