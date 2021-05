Trampkarze Olimpii z 3 punktami

Pewnym i wysokim zwycięstwem zakończyło się spotkanie Olimpii w lidze: C2 Trampkarz (RW) "ProTrainUP Ekstraklasa". Żółto-biało-niebiescy okazali się lepsi od Wkry Działdowo.

Pierwszą okazję do zdobycia bramki miała Wkra Działdowo i to na samym początku spotkania. Obrońcy Olimpii niepewnie zachowali się przy ataku gości, jednak w ostatniej chwili strzał został zablokowany. Poza tą sytuacją, większego zagrożenia już pod bramką żółto-biało-niebieskich nie było. Inicjatywę przejęli gospodarze, szybko narzucili własny styl gry.

- Konsekwentnie graliśmy w sposób jaki się uczymy, dobrze wykorzystując szerokość boiska. W pierwszej połowie strzeliliśmy dwie bramki, w drugiej trzy, a przy większej skuteczności mogliśmy odnieść jeszcze bardziej okazałe zwycięstwo. - poinformował trener Olimpii, Rafał Starzyński.

- Zagraliśmy dobry mecz na całej jego długości, a także, co ważne, zagraliśmy na zero z tyłu. To dwie najistotniejsze kwestie, bowiem w ostatnich meczach mieliśmy z tym problem. To świadectwo, że drużyna robi progres, cały czas rośnie w siłę i można tylko żałować, że to końcówka sezonu. Ale od jutra dalej intensywnie pracujemy na treningach bo dostrzegamy, że przynosi to efekty. - dodał trener Starzyński.

Olimpia Elbląg - Wkra Działdowo 5:0 (2:0)

Krystian Kiełpiński x3, Maks Chojecki i Alex Aniśkowicz.

Olimpia: Natan Pawłowski, Alan Antczak, Ksawery Kościuk, Oliwier Turulski, Tymon Szczygłowski, Witek Dettlaff, Alex Aniśkowicz, Dawid Czapliński, Krystian Kiełpiński, Adam Rychter, Julek Chojnacki. Po przerwie wchodzili: Adam Podkalicki, Maks Chojecki, Julek Gronkowski, Maciek Patalas, Łukasz Szulago, Szymon Majewski, Bartek Łabecki.

