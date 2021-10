Trening pod okiem mistrza

Marcin Możdżonek przyjechał do Elbląga, aby wraz ze swoją fundacją promować siatkówkę. Dziś pod jego okiem trenowali dorośli amatorzy, w sobotę turniej rozegrają dzieci. Zobacz zdjęcia z treningu.

Siatkarza Marcina Możdżonka kibicom przedstawiać nie trzeba. Mistrz świata, Europy, Ligi Światowej, Polski... W reprezentacji naszego kraju wystąpił w 242 spotkaniach. Wymieniać jego osiągnięcia można długo. Po zakończeniu kariery utworzył fundację swojego imienia, z którą popularyzuje ukochaną dyscyplinę sportu.

Dziś (22 października) przyjechał do Elbląga. Jedną z aktywności fundacji są tzw. „Weekendy z Mistrzem”, w trakcie których niemal każdy może spróbować swoich sił u boku mistrza. I dziś o godzinie 18 rozpoczął się elbląski „Weekend z Mistrzem”.

- Będzie można zobaczyć, jak ja trenowałem siatkówkę, oczywiście z pewnymi modyfikacjami. Będzie okazja do wykorzystania mojej wiedzy, jeżeli chodzi o siatkarskie rzemiosło – wyjaśniał Marcin Możdżonek.

To wydarzenie ma dwie odsłony. Najpierw odbywa się trening dla dorosłych. Do Hali Sportowo – Widowiskowej przyszli zarówno zawodnicy, którzy na co dzień rywalizują w lidze amatorskiej organizowanej przez MOSiR, jak i ci, którzy chcieli po prostu pograć.

- Nie mogłem sobie odmówić możliwości gry z Marcinem Możdżonkiem, zwłaszcza, że w siatkówkę gram od najmłodszych lat – mówi pan Jakub, którego zespół Sport Spa Team jest aktualnym liderem Awangarda Volley Ligi organizowanej przez MOSiR.

- Ja w siatkówkę grałem jeszcze w szkole zamechowskiej. Ale wspomnienia zostały i chciałbym się jeszcze poruszać – dodał pan Janusz, którego spotkaliśmy w Hali Sportowo – Widowiskowej.

Trening zaczął się od ciekawej rozgrzewki. I już wtedy można było się przekonać, że nawet zwykła, najczęściej najmniej ciekawa część treningu może okazać się interesująca. Potem przyszedł czas na zajęcia stricte siatkarskie, a całość zakończył wspólny mecz.

W sobotę o godzinie 10 w Hali Sportowo – Widowiskowej rozpocznie się turniej drużyn dziecięcych i młodzieżowych.