Triathlon i pływanie w sercu miasta

W weekend (5-7 lipca) na starówce czekają nas sportowe emocje. W sobotę, 6 lipca, odbędzie się impreza pływacka Aquaspeed Open Water Series, podczas której w rzece Elbląg rywalizować będą pływacy z całej Polski, a w niedzielę (7 lipca) odbędzie się kolejna edycja największego cyklu triathlonowego w Polsce, czyli Garmin Iron Triathlon.

Rzeka Elbląg przyciąga coraz więcej wydarzeń, które świetnie wpisują się w kalendarz elbląskich wakacji. Do grona tego typu imprez zaliczają się Aquaspeed Open Water Series oraz Garmin Iron Triathlon. W najbliższy weekend, po raz kolejny, przyciągną one setki sportowców z najdalszych zakątków naszego kraju, którzy będą walczyć o jak najlepsze wyniki na elbląskich trasach.

Pływacka rywalizacja dzieci, młodzieży i dorosłych

Aquaspeed Open Water Series Elbląg, to druga edycja tego cyklu w pływaniu na wodach otwartych. W pierwszej edycji, która odbyła się na początku czerwca w wielkopolskim Ślesinie wzięło udział ponad 300 zawodników, co było historycznym rekordem frekwencji imprez open water w naszym kraju. W elbląskiej edycji (06.06 – sobota) odbędzie się rywalizacja dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Najmłodsi będą mieli możliwość wystartowania na dystansach 100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat) oraz 475 m (12-13 lat). Rozgrzewkę przed rywalizacją najmłodszych poprowadzi Filip Zaborowski, wielokrotny mistrz Polski w pływaniu. Dorośli będą rywalizować na dystansach 475 m, 950 m, 1900 m oraz 3800 m. W tegorocznej edycji organizatorzy dopuścili start z bojkami asekuracyjnymi, co z pewnością zwiększa poczucie bezpieczeństwa zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem na akwenach otwartych. Elementem wyróżniającym elbląską edycję jest bez wątpienia start ze specjalnie przygotowanego trapu, z którego zawodnicy mogą skoczyć, co często wzbudza wielkie emocje wśród kibiców stojących na Moście Wysokim. Impreza rozpocznie się w sobotę, o godzinie 17, a Biuro Zawodów znajdować się będzie na ul. Wodnej. Szczegóły dotyczące imprezy znajdują się na stronie - https://openwaterseries.pl/.

Triathloniści opanują starówkę

W niedzielę na Starym Mieście będą czekać na nas emocje triathlonowe. Zawodnicy będą rywalizować na etapie pływackim (rzeka Elbląg), kolarskim (ulice Elbląga oraz starodroże drogi krajowej 7 na odcinku Elbląg-Solnica) oraz biegowym (ul. Wodna, ul. Stawidłowa, ul. Radomska).

Zmagania odbędą się na dystansach 1/8 IM (475 m pływania – 22,5 km jazdy na rowerze – 5,275 km biegania), 1/4 IM (950 m pływania – 45 km jazdy na rowerze, 10,55 km biegania) oraz 1/2 IM (1,9 km pływania – 90 km jazdy na rowerze – 21,1 km biegania).

Do Elbląga zjadą się nie tylko amatorzy, ale również ścisła polska czołówka, która walczyć będzie o nagrodę finansową w wysokości 10.000 PLN. Z taką kwotą wyjedzie z Elbląga zawodnik, który pokona dystans 1/4 IM w czasie poniżej 1:50 h lub zawodniczka, która uzyska na tym dystansie czas poniżej 2:00 h. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję powalczyć o tytuł mistrza i mistrzyni Elbląga w triathlonie, a dla zwycięzców tej rywalizacji przygotowano specjalne nagrody. Imprezą towarzyszącą będą zmagania biegowe najmłodszych, którzy zmierzą się na dystansach 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat). Biuro zawodów oraz strefa zmian znajdować się będą na bulwarze Zygmunta Augusta, a meta na placu Katedralnym. Szczegóły dotyczące Garmin Iron Triathlon Elbląg znajdują się na stronie - https://irontriathlon.pl.

Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją imprezy wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W godzinach 8-14, w związku z trwaniem etapu kolarskiego zawodów, zamknięte dla ruchu będą następujące ulice: ul. Warszawska (od skrzyżowania z ul. Grochowską), ul. Orla, ul. Nowodworska, Trasa Unii Europejskiej oraz starodroże DK7 na odcinku Kazimierzowo-Solnica.

W godzinach 8-15:15, w związku z trwaniem etapu biegowego zawodów, zamknięte dla ruchu będą następujące ulice: Wodna, Stawidłowa, Radomska (w kierunku Bielnika). Szczegółowa mapka zawodów znajduje się w linku – TRASA

Organizatorami wydarzenia są Labosport Polska sp. z o.o., Urząd Miejski w Elblągu oraz Polski Związek Triathlonu.

