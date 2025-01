Triathlonowa impreza wraca do Elbląga pod nową nazwą

6 lipca Elbląg będzie gospodarzem kolejnej edycji zawodów triathlonowych pod znakiem Garmin. Zapisy właśnie ruszyły. W tym roku cały ogólnopolski cykl, obejmujący od maja do września 10 zawodów, zmienił nazwę.

To będzie już ósma edycja imprezy w Elblągu. Co roku odbywa się w lipcu, nie inaczej będzie tym razem. Do naszego miasta przyjadą triathloniści z całej Polski, by wystartować na dystansach od 1/8 do 1/2 Ironman oraz w sztafetach

- Startujemy z przytupem! Już 17 maja 2025 r. widzimy się w Żyrardowie, by rozpocząć naszą triathlonową trasę. A potem? Największy cykl triathlonowy w Polsce zabierze Cię w podróż pełną sportowych wrażeń do kolejnych dziewięciu wyjątkowych lokalizacji: Ślesina, Skierniewic, Elbląga, Sycowa, Gołdapi, Rawy Mazowieckiej, Serocka, Stężycy (woj.lubelskie) i Płocka – informuje elbląska firma Labosport, organizator cyklu, który w tym roku zmienił nazwę na Garmin Triathlon Tour.

– To nie koniec naszej dotychczasowej historii, lecz jej kontynuacja w nowym, bardziej dynamicznym wydaniu. Zmiana nazwy, logotypu i komunikacji to symbol tego, że patrzymy w przyszłość z odwagą i otwartością – mówi Marcin Florek, prezes firmy Labosport Polska. - Mimo nowego wizerunku, cykl pozostaje wierny swoim korzeniom, zawodnikom, kibicom i profesjonalizmowi, który od lat budował jego renomę.

W czasie tegorocznego cyklu odbędzie się 10 zawodów. Elbląg będzie gospodarzem cyklu 6 lipca, a centrum wydarzeń będzie znajdować się jak co roku na starówce. Zapisy na wszystkie zawody cyklu już ruszyły pod tym linkiem. Znajdziecie też tu szczegółowe informacje o zawodach.