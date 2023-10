Truso przegrało w Koszalinie

Nie udało się piłkarkom ręcznym Energi MKS Truso odnieść pierwszego zwycięstwa w II-ligowych rozgrywkach. Drużyna Marty Czapli walczyła w Koszalinie z Air-Transfer.pl, jednak musiała uznać wyższość rywala (28:26).

Szczypiornistki Energi MKS Truso w poprzedni weekend zadebiutowały w rozgrywkach seniorskich. Elblążanki zmierzyły się wtedy przed własną publicznością z AZS Fahrenheit Gdańsk, niestety przegrały 28:36. - Można było się spodziewać, że nasz pierwszy mecz w seniorskiej piłce ręcznej będzie dość nerwowy i tak też niestety było. Brak doświadczenia w opanowaniu emocji, dał się moim młodym zawodniczkom mocno we znaki, dlatego też cieszymy się, że tych spotkań będzie dużo więcej niż dotychczas - mówiła po tym spotkaniu trenerka Marta Czapla.

Drugim przeciwnikiem Truso w II-ligowych rozgrywkach był zespół Air-Transfer.pl Koszalin, który w 1. kolejce pokonał drużynę z Wąbrzeźna. Elblążanki zagrały w drugim meczu dużo pewniej i długo dorównywały kroku bardziej doświadczonym piłkarkom.

Wynik meczu otworzyła z linii 7. metra Kinga Chochel, która była również autorką drugiego gola Truso. Pojedynek od pierwszych minut był bardzo wyrównany, wielokrotnie na tablicy wyników widniał remis, jednak to koszalinianki cały czas były krok za elblążankami. W 15. minucie, po trafieniu Otyli Szulc, przyjezdne prowadziły 8:6. W odpowiedzi rywalki rzuciły dwie bramki, by dwie kolejne padły z rąk elblążanek. Wynik pierwszej połowy na 13:12 dla MKS ustanowiła Dagmara Bajtek.

Po zmianie stron zespoły naprzemiennie trafiały do siatki, jednak tylko do 34. minuty. Potem na parkiecie dominowały koszalinianki, które zdobyły cztery bramki z rzędu i prowadziły 18:15. Niemoc przyjezdnych przerwała Agata Myślińska, jednak zaraz gospodynie znów zanotowały serie celnych rzutów. W 41. minucie zawodniczki Air.Transfer.pl prowadziły 22:17. Elblążanki nie zamierzały jednak rezygnować z walki, zagrały skutecznie w ataku i tym razem to one rzuciły cztery bramki z rzędu. Niestety nie udało im się doprowadzić do wyrównania, rywalki odskoczyły na dwie-trzy bramki i taki dystans utrzymywały do końcowej syreny. Truso przegrało w Koszalinie 26:28.

- Pierwsza połowa była bardzo poprawna i jesteśmy z niej zadowolone. Druga znów była trochę za nerwowa, pojawiło się za dużo błędów własnych i Koszalin przeprowadzał kontrataki. Mimo przegranej był to pożyteczny dla nas mecz - powiedziała Marta Czapla.

Air-Transfer.pl Koszalin - Energa MKS Truso Elbląg 28:26 (12:13)

Truso: Górska, Owczarek - Kowalska 8, Chochel 6, Szulc 3, Gibert 2, Ziemińska 2, Golon 2, Jankowska 1, Śliwińska 1, Mikołajczyk 1, Fudal, Kędzierska, Kolasa, Potorska, Welenc.

