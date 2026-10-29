Truso z kompletem zwycięstw

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso wygrały kolejny mecz w rozgrywkach I-ligowych. Dziś (29 października) Elblążanki pokonały na wyjeździe UKS Vambresia Wąbrzeźno 42:23.

Truso jechało do Wąbrzeźna w roli zdecydowanego faworyta. Elblążanki miały za sobą trzy mecze, wszystkie zakończone wygraną, Vambresia z kolei nie zaznała jeszcze w tym sezonie smaku zwycięstwa.

Wynik meczu w Wąbrzeźnie otworzyły gospodynie, jednak gospodynie zaraz wyrównały. Podopieczne Marty Czapli od początku prezentowały się zdecydowanie lepiej od miejscowych szczypiornistek, zdobywały gole z kontrataków, z obrotu i w 9. minucie prowadziły 6:3. Rywalki na chwilę przerwały świetną serię Elblążanek, potem nasze zawodniczki znów zdobywały bramki seryjnie i w 23. minucie miały już dziesięć goli przewagi. UKS próbował zmniejszyć straty, jednak nie był w stanie zatrzymać dobrze dysponowanych zawodniczek Truso, które trafiały raz za razem. Do przerwy nasza drużyna zdobyła aż 21 bramek, rywalki zaledwie 9.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, gospodynie w ciągu 10 minut rzuciły zaledwie jedną bramkę, przyjezdne natomiast aż sześć, w tym trzy z linii 7. metra. Trenerka rotowała składem, sprawdzając różne opcje gry. Dość niespodziewanie gospodyniom udało się zdobyć trzy bramki z rzędu, jednak Elblążanki także odpowiedziały serią. Zawodniczki Truso utrzymywały bardzo wysoką przewagę, dobrze pracowały w obronie, wyprowadzały kontrataki i ostatecznie wygrały w Wąbrzeźnie 42:23.

UKS Vambresia Wąbrzeźno - Energa MKS Truso Elbląg 23:42 (9:21)

Truso: Górska, Peplińska - Ziemińska 6, Ratajczyk 6, Lubecka 4, Sobotka 4, Jankowska 4, Śliwińska 4, Biertan 3, Myślińska 3, Szulc 2, Górna 2, Urbaniak 2, Sadowska 1, Kolasa 1, Fudal.

MVP meczu została Olga Górna, która jeszcze w zeszłym sezonie grała w Wąbrzeźnie.

Kolejny mecz Truso zagra w Elblągu 8 listopada z SMS ZPRP II Płock.