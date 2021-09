Trwa nabór do szkółki żeglarskiej elbląskiego Jachtklubu

60 lat historii żeglarstwa, pasja, bezpieczeństwo i doświadczona kadra – to wyróżnia Szkółkę Żeglarską prowadzoną przez Jachtklub Elbląg. Trwa nabór do grup początkujących dla dzieci już od 7 roku życia.

- Udział w pierwszych zajęciach jest niezobowiązujący, co oznacza, że warto spróbować, czy dziecku się spodoba. Szkółka to nie tylko pływanie, to nauka samodzielności, a także integracja z żeglarzami czy biesiadowanie przy ognisku. To także wspólne pokonywanie słabości i radość z żeglowania – mówi Grzegorz Polak ze Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg.

Podczas zajęć dzieci dowiadują się, po czym poznać, skąd wieje wiatr, jak przygotować siebie oraz swój sprzęt do żeglugi, jak złapać wiatr w żagle i wyprzedzić swoich kolegów oraz jak przewrócić łódkę i jak łatwo ją postawić. Młodzi żeglarze będą uczyć się sztuki żeglowania łodzią typu Optimist. Zimowy czas będzie obfitował w zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali sportowej, basenie, lodowisku oraz ściance wspinaczkowej.

Żeglarstwo to nie tylko nauka, to przede wszystkim dobra zabawa. Przyjdź ze swoją pociechą na lekcję pokazową w sobotę 18 września o godz. 9. Spotykamy się w Marinie w Suchaczu (ul. Portowa 12). Na zgłoszenia czekamy do piątku (17 września) do godziny 16. Masz pytania? Napisz: szkolka@jachtklub.elblag.pl lub zadzwoń: 55 232 67 20.

Więcej informacji znajdziesz na stronie.