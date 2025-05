Trzy medale dla Meyera

W weekend w Kleszczewie obyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów. W turnieju wzięli udział wychowankowie trenera Grzegorza Rajkowskiego z Meyera Elbląg.

Tomasz Talewicz w wadze powyżej 109 kg skorzystał z nieobecności najgroźniejszych pretendentów.

- Jeden z czołowych pretendentów do medalu doznał kontuzji. Drugi spóźnił się na ważenie i nie został dopuszczony do startu. Zaistniała sytuacja doprowadziła do rozluźnienia naszego zawodnika, w wyniku czego w pierwszej próbie rwania na 145 kg, o mało nie doznał kontuzji. Na szczęście po małej chwili zmobilizował się i zaliczył kolejne podejścia – wyjaśnia Grzegorz Rajkowski, trener Meyer Elbląg.