Tu powinna być relacja z meczu Concordii

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Ale nie będzie, bo trudno opisać to, co stało się w Grodzisku Mazowieckim. Na mecz z liderem - miejscową Pogonią - pojechali juniorzy Concordii Elbląg. Tracili bramkę średnio co sześć minut.

Powinniśmy litościwie spuścić zasłonę milczenia na mecz Concordii Elbląg w Grodzisku Mazowieckim. Napisać, że pomarańczowo-czarni oddali punkty liderowi pierwszej grupy III ligi, to nic nie napisać. Działacze do Grodziska Mazowieckiego wysłali bardzo młody zespół. I młodzież dostała "baty", bo lider nie zamierzał dawać taryfy ulgowej. Gospodarze trafiali w elbląską bramkę średnio co 6 minut. Wystarczy rzucić jednak okiem na skład elbląskiej drużyny. najstarszym piłkarzem w wyjściowej jedenastce był Maciej Kaczorowski (rocznik 1999 r.), który w tym sezonie rozegrał... 108 minut w 6 meczach. Na bramce stanął Adrian Jasieniecki (rocznik 2007), dla którego był to trzeci mecz w III lidze. Poprzednie występy młodego bramkarza zakończyły się 0:8 z Pelikanem Łowicz i 0:7 z Unią Skierniewice (w meczu z Unią Adrian Jasieniecki grał od 58. minuty; od stanu 0:3). I to piłkarze z roczników 2005 - 2007 mieli zdobywać doświadczenie w meczu z liderem pierwszej grupy III ligi. Punkty młodzi piłkarze Concordii „nabili“ w systemie Pro Junior System. W następnej kolejce do Elbląga przyjedzie rewelacyjnie spisujący się na wiosnę ŁKS Łomża. Jakim składem wybiegną pomarańczowo-czarni? Tego nie wiadomo. Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Concordia Elbląg 15:0 (6:0) Bramki: 1:0 - Sommerfeld (6 min.), 2:0 - Dias (9. min.), 3:0 - Sommerfeld (14. min.), 4:0 - Odolak (20. min.), 5:0 - Odolak (42. min.), 6:0 - Gedek (44. min.), 7:0 - Tytek (51. min., sam), 8:0 - Odolak (54. min.), 9:0 - Odolak (59. min.), 10:0 - Zinkevych (66. min.), 11:0 - Niski (71. min.), 12:0 - Dzięgielewski (75. min.), 13:0 gol samobójczy (76. min.), 14:0 - Odolak (78. min.), 15:0 - Dzięgielewski (81. min.) Concordia: Jasieniicki - Doniecki (88‘ Nowak), Kaczorowski (55‘ Chwoszcz), van Ieperen, Tytek, Kopczak, Czerniec, Grochocki (88‘ Kacica), Fercho, Cenkner, Maćkowski

SM