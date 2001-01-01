Turniej w szczytnym celu

Zapraszamy Was na wyjątkowe sportowe święto – Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar #KGWwBurdajnach. To będzie coś więcej niż zwykły turniej.

To dzień, w którym drużyny z różnych sołectw spotkają się, by wspólnie grać, kibicować i budować relacje, zarówno na boisku, jak i poza nim. Emocje, sportowa pasja, śmiech dzieci, zapach ogniska i poczucie wspólnoty – wszystko to czeka na Was już w najbliższą sobotę w Burdajnach.

Data: 9 sierpnia.

Miejsce: Boisko gminne w Burdajnach

Godzina: 10-16

Wśród uczestników znajdą się drużyny z naszej gminy, ale nie tylko! Gościnnie zagra z nami #SołectwoHenrykowo z #GminaOrneta, które dołącza do naszego turnieju w duchu sportowej rywalizacji i integracji. To najlepszy dowód na to, że piłka nożna łączy nie tylko ludzi, ale i gminy.

Co Was czeka?

- Turniej piłkarski pełen emocji, fair play i wzajemnego szacunku.

- Dmuchaniec w stylu piłkarskim i mini boisko dla najmłodszych.

- Piknik sportowy z ogniskiem i kiełbaskami.

- Mnóstwo radości, bliskości i momentów, które warto przeżyć wspólnie.

Ale tego dnia nie jesteśmy razem tylko dla siebie. Nie możemy przejść obojętnie wobec tragedii, która dotknęła nasz region. W trakcie wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na rzecz poszkodowanych przez powódź MIESZKAŃCÓW TOLKMICKA. Wystarczy drobna wpłata do puszki, by okazać im WIELKIE SERCEJ.

Przyjdź. Bądź z nami. Dla siebie. Dla dzieci. Dla Tolkmicka.

Czekamy na Was – na boisku, przy ognisku, wśród przyjaciół. Niech ten dzień będzie piękny. I dobry.

Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej

Organizator: #KGWwBurdajnach

i Burdajny „Wieś Bociania”

Społeczność Gminy Godkowo

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie

LGD Kanał Elbląski