Twój plan na aktywny weekend z MOSiR-em

Przed nami kolejny ciekawy i sportowy wakacyjny weekend, a w nim nowe propozycje jak aktywnie spędzić czas. Zobaczcie co Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla Was na najbliższe dni.

Wycieczka kajakowa po rzece Elbląg

W niedzielę ponownie zasiądziemy w kajakach, złapiemy za wiosła i odkryjemy nieznane dotąd zakątki rzeki Elbląg. Ze względu na organizację zawodów Garmin Iron Thriatlon, tym razem wycieczka rozpocznie się nieco później, bo o godz. 16:00 z przystani kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej. W sierpniu, podobnie jak w lipcu, również odbędą się dwie wycieczki kajakowe, na których przewodnik PTTK pokaże Elbląg z zupełnie innej perspektywy. Zapraszamy na nie już dziś.

Aqua Speed Open Series

Kolejna impreza, której sercem będzie rzeka Elbląg. W sobotę Bulwar Zygmunta Augusta zostanie opanowany przez zawodników wyścigu Aqua Speed, którzy powalczą o medale na różnych dystansach. Najpierw w akcji zobaczymy pływaków w kategorii „Junior” a około 18:00 wystartują dorośli. Dla zainteresowanych, o godzinie 15:00, odbędą się warsztaty pt. „Jak czytać wodę i bezpiecznie pływać w wodach otwartych” prowadzone przez Marcina Trudnowskiego z Grupy Wodnej.

Garmin Iron Triathlon

Ludzie z żelaza ponownie odwiedzają Elbląg. Popularny „Garmin” już w niedzielę, 17 lipca, zawita do naszego miasta i pokaże w jaki sposób przekracza się granice własnych możliwości. Zadaniem uczestników będzie pokonanie określonych dystansów w trzech dyscyplinach: pływaniu, jeździe na rowerze oraz bieganiu. Start został zaplanowany przy Moście Wysokim. Zapisy dla chętnych zmierzenia się z Ironmenem prowadzone są na stronie organizatora.

Tor „Kalbar”

Boiska do siatkówki i koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do dyspozycji elblążan. Do końca wakacji wszyscy chętni mogą korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 codziennie od godziny 9:00 do 21:00. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także imprezach, które odbywają się na terenie toru w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.

Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”

Tutaj nie trzeba martwić się o pogodę. Na „Dolince” skorzystać można z basenów, atrakcyjnej strefy dziecięcej, jacuzzi i trzech rodzajów sauny. Zapraszamy także do udziału w zajęciach Aqua Fitness oraz Aerobiku dla Seniorów, które odbywają się od wtorku do czwartku.

Spędź tegoroczne wakacje wspólnie z MOSiR-em. Do zobaczenia na naszych obiektach!