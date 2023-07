Tydzień pełen sportowych atrakcji

Rozpoczynamy kolejny tydzień wakacji, a co za tym idzie, kolejny zestaw bezpłatnych imprez i wydarzeń dla mieszkańców. W najbliższych dniach wydarzy bardzo dużo, dlatego zachęcamy do jak najszybszego zapoznania się z propozycjami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Spacer z leśnikiem (wtorek, 17:00)

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy ile tajemnic skrywa nasza Bażantarnia. O tym miejscu wiele opowiadają nas leśnicy podczas pieszych wycieczek. Udział jest bezpłatny, a zbiórka odbywa się pod siedzibą Nadleśnictwa przy ul. Marymonckiej.

Nocna wycieczka rowerowa (wtorek, 20:00)

Długo wyczekiwana wieczorowa podróż na dwóch kółkach w końcu doczeka się startu. Wycieczka, której celem będzie punkt widokowy Carla Pudora w Suchaczu, wpisuje się w obchody Roku Kopernikowskiego. Warto zatem zabrać ze sobą lornetkę lub lunetę, aby podziwiać widoki zachodzącego nieba oraz Mierzei Wiślanej. Na miejscu planowane jest także ognisko, zatem nie zapomnijcie o kiełbaskach. Start z pętli przy ul. Ogólnej. Udział bezpłatny.

Zawody na pumptracku (czwartek, 17:00)

Przy ul. Traugutta gościć będziemy śmiałków, chcących pokonać trasę pumptrucka w jak najkrótszym czasie. Zawody skierowane są dla dzieci i młodzieży sprawnie poruszających się na hulajnogach oraz rowerach. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary. Udział jest bezpłatny.

Turniej w siatkówkę na piasku (sobota, 10:00)

Na piaszczystym boisku Grupy Wodnej wystartuje wakacyjny turniej o Puchar Prezydenta Elbląga. W grze zobaczymy dwuosobowe zespoły, których zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca poprzez formularz Google. Obowiązuje limit 16 drużyn, a trzy najlepsze pary zostaną nagrodzone medalami oraz pucharami. Udział bezpłatny.

III Festiwal Sportów Wodnych (sobota, 12:00-16:00)

Mnóstwo bezpłatnych atrakcji, pokazów flyboard, wycieczek po rzece, muzyki szantowej i animacji dla dzieci. Rzeka Elbląg wypełni się łodziami, Bulwar Zygmunta Augusta muzyką szantową i food truckami, a przystań kolorową pianą. Aby to poczuć, trzeba tam być. Szczegółowe informacje znajdziesz na www.mosir.elblag.eu.

Gra miejska na Starówce (niedziela, 12:00)

Tym razem za mapę chwycimy na terenie Starego Miasta i właśnie tam poszukamy ukrytych punktów kontrolnych. Możemy biegać, ale także spacerować, dlatego do udziału zapraszamy całe rodziny chcące miło spędzić czas. Biuro zawodów znajdziecie przy Bramie Targowej. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Biegaj z Team Karaś Elbląg (pon., śr., pt., 18:30)

Jeśli bieganie to twoja pasja i lubisz uprawiać sport w doborowym towarzystwie, zapraszamy na darmowe treningi z Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w piątki, poniedziałki i środy na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Rolkowisko oraz strefa gier (pon.-pt., 10:00-18:30)

Na Lodowisku Helena możecie bezpłatnie korzystać z nowej nawierzchni oraz strefy gier i zabaw. Zabawę na Rolkowisku urozmaica 90-minutowa sesja z muzyką, która startuje o godzinie 17:00. Wewnątrz strefy znajdują się stoły do cymbergaja, piłkarzyków, ping-ponga, trampoliny oraz mini tor do kręgli.

Zajęcia z UKS Wikingowie (wt-czw, 17:00-17:30 i 18:45-20:15)

Na Rolkowisku odbywają się także darmowe zajęcia ogólnorozwojowe (wtorek i czwartek) oraz treningi hokeja na rolkach dla dorosłych (środa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się o 17:00, natomiast dorosłych zapraszamy o 18:45 na półtoragodzinny trening połączony z grą.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Trwają wakacje, a to oznacza jeszcze więcej aktywnej zabawy na Torze Kalbar. Oprócz toru wrotkarskiego czekają na Was wielofunkcyjne boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej, a także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają opłacie i rezerwacji (tel. 537 443 376).

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.